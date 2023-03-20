Kılıçdaroğlu-HDP görüşmesi başladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) arasındaki görüşme TBMM'de bulunan HDP Grup Toplantı Salonu'nda başladı.

CHP Genel Başkanı ve 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Halkların Demokratik Partisi (HDP) heyeti ile bir araya geleceğini duyurmuştu. Daha sonra, HDP, Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin ileri bir tarihe ertelendiğini duyurmuştu. Ertelenen görüşme, bugün TBMM'de bulunan HDP Grup Toplantı Salonu'nda gerçekleşti. Kılıçdaroğlu'nu HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve Mithat Sancar karşıladı. Görüşme basına kapalı şekilde devam ediyor.