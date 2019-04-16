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Kılıçdaroğlu, İzmir ve ilçe belediye başkanlarını kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Görevlerinin başındalar, hepsinin morali çok iyi, moralleri yüksek.

Hizmet etme aşkıyla dolular. Güzel şeyler yapacaklar, göreceksiniz” dedi.


CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TBMM'de CHP Grup Yönetim Toplantı Salonu'nda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İzmir İlçe Belediye Başkanlarını kabul etti.


Kılıçdaroğlu, belediye başkanları ile toplantısının ardından gazetecilere açıklama yaptı. Kılçdaroğlu, “Demokrasinin güzelliği de bu. Ankara'ya geldiler, Ankara'da belli yerleri ziyaret edecekler, Anıtkabir'e gidecekler, daha sonra da İzmir'e dönecekler. Görevlerinin başındalar, hepsinin morali çok iyi, moralleri yüksek. Hizmet etme aşkıyla dolular. Güzel şeyler yapacaklar, göreceksiniz” diye konuştu.

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