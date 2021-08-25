Kılıçdaroğlu, muhtarlar, STK temsilcileri ve kanaat önderleri ile bir araya geldi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupalı siyasetçilerin Türkiye'de bulunan sığınmacılara yönelik yaptığı açıklamalara tepki göstererek, "Biz sizin taşeronunuz muyuz? Koskoca Türkiye Cumhuriyeti onların taşeronluğunu mu yapacak? Siz alın, sizde kişi başı milli gelir 25 bin dolar, 30 bin dolar, 50 bin dolar, 100 bin dolar, siz alın" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Keçiören'de Kanaat Önderleri, Muhtarlar ve STK Temsilcileri Buluşması'nın açılışında konuştu. Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada Türkiye'de bulunan Afgan ve Suriyeli sığınmacılara yönelik değerlendirmelerde bulundu

“Biz sizin taşeronunuz muyuz”

Türkiye'nin sığınmacı politikasını eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu, “İzlenen yanlış politikalarla hem sığınmacılar mahvoluyor hem biz mahvoluyoruz. Adamlar burada kalmak istemiyor, Avrupa'ya gitmek istiyor, gelişmiş ülkeye gideceğim diyor. Onlar da diyor ki ‘sakın buraya almayın, para verelim siz orada tutun'. Biz sizin taşeronunuz muyuz? Koskoca Türkiye Cumhuriyeti onların taşeronluğunu mu yapacak? Siz alın, sizde kişi başı milli gelir 25 bin dolar, 30 bin dolar, 50 bin dolar, 100 bin dolar, siz alın. Neden biz alıyoruz” diye konuştu.

"Binlerce Afganlı bu sınırlardan nasıl geçti"

Türkiye'de bulunan Afgan sığınmacılar hakkında değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, “Bir şey daha çok önemli bazen sığınmacılara kızıyoruz. Onların bir günahı yok ki. Sığınmacıları getirenlere kızacağız. Onlara kapıyı açanlara kızacağız. Ellerini kollarını sallayarak nasıl geliyorlar buralara? Birileri izin veriyor. İzin verene kızacaksın. Nasreddin Hoca'nın türbesi gibi kapı var ama bütün etraf açık. İran sınırına gittim, bürokratlarla konuştum. Buradan Afganlar geliyor mu diye sordum. ‘Buradan gelse pasaportlarını sorarız, kimliğini alırız, kaydını geçeriz buradan' diyorlar. Nereden geliyor peki? 4 kilometrede bir karakol var. Karakollar kameralarla kuş uçsa tespit ediyorlar. Peki binlerce Afganlı bu sınırlardan nasıl geçti? Kim izin verdi? İzin vereni suçlamamız lazım. Onların Türkiye'nin girişine destek verenleri suçlamamız lazım. Para için bunları yapıyorlar. Hazine tam takır onları getirin, siz bize para verin, biz vaziyeti kurtaralım. Bu devlet yönetimi değildir, böyle bir devlet yönetimi olmaz” ifadelerini kullandı.

“Terörü İslamofobi olarak tanımlarsanız bu doğru değildir”

İslam ülkelerinde yaşanan terör olaylarının Avrupa'da yansımalarının yanlış olduğunu ve bundan dolayı rahatsız olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, “Terör olayları dünyanın her tarafında olur. İslam ülkelerinde de olur. Avrupalılar İslam ülkelerindeki terörü İslamofobi olarak tanımlıyorlar. Bunun doğru olmadığını, böyle bir deyimin kullanılmaması gerektiğini beni ziyaret eden bütün büyükelçilere söyledim. İslamofobi dediğiniz zaman sanki İslam suçun kaynağı gibi. Böyle bir anlayış olmaz. Sanki sadece terör olayları İslam ülkelerinde oluyormuş gibi. Bir yerde terör varsa insan hakları bağlamında eleştirirsin. Ama terörü İslam ile bağdaştırdığın zaman olmaz. Söylüyorum bizim dinimiz barış dinidir. Bizde kavga yoktur, kin yoktur, öfke yoktur, kul hakkı yoktur. Bir yerde terör varsa yakalarsın ve mahkemeye çıkartırsın. Ama terörü İslamofobi olarak tanımlarsanız bu doğru değildir. Bütün batılı siyasetçilere, buna dikkat etmeleri gerektiğini ısrarla söyledim” ifadelerine yer verdi.

Kılıçdaroğlu iktidara geldikleri takdirde sığınmacı sorununun 2 sene içerisinde çözüleceğini belirtti.