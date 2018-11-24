Kılıçdaroğlu öğretmenlerle bir araya geldi

Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Öğretmeni saygın kılarsanız o ülkenin saygınlığı artar" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerle bir araya geldi. Programda konuşma yapan Kılıçdaroğlu, tüm öğretmenlerin gününü kutlayıp, eğitilen toplumların sağlıklı bir şekilde geleceği inşa ettiklerini kaydederek, "Bir insan eğitildiği zaman büyüğüne saygı ve sevgiyi gösterir. Bir insan iyi bir eğitim gördüğü zaman ahlaklı olur, kendisinin dışındaki sorunları yaşayan insanların sorunlarına eğilir" ifadelerini kullandı.

"Öğretmeni saygın kılarsanız o ülkenin saygınlığı artar"

"Eğitimin olmadığı, eğitimin güçlenmediği, eğitim sorunları olan bir ülkenin büyüme şansı yoktur" diyen Kılıçdaroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Eğitime her türlü kaynağı ayırmalıyız. Eğer Türkiye çağdaş uygarlığı yakalayacaksa bunu ancak eğitimle yakalar. Bu açıdan eğitim bütün kitleler için, bütün dünya ulusları için temel noktadır. Eğitim ciddi bir iştir. Bir geleceği inşa etme işidir. Siz geleceği sağlıklı inşa ederseniz dünyada söz sahibi olabilirsiniz. Bir ülkeyi geri bıraktırmak için o ülkeyi işgal etmenize gerek yok. Bir ülkeyi geri bıraktırmak için yapacağınız tek bir şey var; eğitim sistemini bozduğunuz andan itibaren o ülke zaten geriye doğru gidiyor. Bütün anne ve babalar çocuklarının iyi bir eğitim almasını istiyorlar, nitelikli bir eğitim almasını istiyorlar. Bugün Türkiye'de hiçbir anne ve baba çocuğunun eğitiminden memnun değil. Londra'ya gitmiştim. Oradaki Türklerle de oturup konuştuk. Dediler ki buradaki okulların tamamında Türk öğrenciler var. İmkanları olanlar Londra'ya eğitime gönderiyor. Peki yoksul aileler ne yapacak? Bunların geleceği ne olacak? Bizim çocuklarımıza karşı sorumluluğumuz yok mu? Siyaset kurumu eğitimi tepeden tırnağa bozmuştur. Bunu düzeltilmesi için birlikte mücadele etmek zorundayız. Bu mücadeleyi yapacakların başında öğretmenler gelir. Öğretmeni toplumu aydınlatan birey olarak tanımlıyorsak, temel nedeni budur. Öğretmen bireyi eğitmenin dışında toplumu eğitir. Öğretmeni saygın kılarsanız o ülkenin saygınlığı artar. Öğretmen iyiyse eğitim de iyidir. Öğretmen gerçekten bozuk bir eğitim sistemi içerisinde bir şeyler yapmaya çabalıyorsa bireysel çabaların geniş kitleleri ayağa kaldırma şansı çok azdır. Birlikte bir mücadelenin sonuçlarını elde ettiğimiz zaman toplumumuzu büyütmüş ve geliştirmiş oluruz."

"Öğretmeni el üstünde tutmalıyız ve onu yüceltmeliyiz"

Eğitimin temelinin merak olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "İnsanın doğasında merak vardır. Eğitimle çocuklarımızın daha fazla soru sormasını istemek durumundayız. Eğitimin temel özelliği budur. Çocuk ne kadar soru sorarsa bir toplum o kadar gelişir. Soru sormayı kapasite olarak artırmak eğitimin temel unsurlarından birisidir. Soru soracak çocuk. İnsanlar soru sordukları için asla suçlanmamalılar. Eğitim bir toplumu yücelten, saygın kılan temel unsurdur derken bizden daha nitelikli sorular sorup daha nitelikli ürün elde etmenin yolu eğitimden geçer. Bunu eğer hala keşfedemediysek bu ülkenin geleceği pek parlak değildir. Biz mücadelemizi ülkenin geleceği parlak olsun diye veriyoruz. Öğretmeni el üstünde tutmalıyız ve onu yüceltmeliyiz. Eğitimin yaşı yoktur. O nedenle yaşam boyu eğitimden söz ederiz. Dünyada bilimsel gelişmeler o kadar hızlı ki eğer biz eğitimle bütün bu gelişmeleri yakalayamazsak eğitimi iyi olan ülkelerin ürettiği ürünleri tüketen bir toplum oluruz. OECD verileri var son yayınlanan. Bugünün çocuklarının yüzde 65'i çalışma yaşına geldiklerinde günümüzde henüz alanı tamamlanmamış yeni iş alanlarında çalışıyor olacak. Sık sık zamanın ruhu diye bir kavramdan söz ederiz. Aslında eğitim bütün zamanların ruhudur. Eğitilen toplumlar dünyanın güçlü ülkeleri olarak öne çıkmışlardır" şeklinde konuştu.

"Öğretmenler Meslek Kanunu çıkarmalıyız"

Kılıçdaroğlu bir insanı kazanmanın yolunun eğitimden geçtiğini ve öğretmenlerin saygınlığının artması için öğretmenler kanununun çıkarılması gerektiğine dikkat çekerek, "25 Ağustos 1924'te Muallimler Birliği Kongresi vardır. O kongrede şunu söyler Gazi Mustafa kemal Atatürk, 'Hiçbir zaman hatırınızdan çıkmasın ki, cumhuriyet sizden fikri hür vicdanı hür irfanı hür nesiller ister.' Aslında insan olmanın gereğini anlatıyor. Bir insanı kazanmanın yolu eğitimden geçiyor. Eğitim dediğimiz kavramın önemini toplumun her kesimine öğretmeliyiz. Bugün Öğretmenler Günü. Eminim bütün siyasetçiler güzel laflar edeceklerdir. Gerçek nedir? Gerçeği görmemiz lazım ve korkmamamız lazım. Eğitim İş'in yaptığı bir çalışma var. Öğretmenlerin yüzde 75.85'i maaşının düşük olması nedeniyle toplumdaki saygınlığının azaldığını düşünüyor, yüzde 75.57'si eğitim niteliğinin düştüğünü gösteriyor. Öğretmenlerin yüzde 70'i okul yöneticisi olmak için mutlaka bir torpil gerektiğini düşünüyor. Torpille müdür mü olunur? Bilgiyle, birikimle müdür olunur. Öğretmenlerin yüzde 22.36'sı ek iş yapıyor. Yüzde 37'si bir yıldır sinemaya gitmiyorum diyor, yüzde 53'ü de bir yıldır tiyatroya gitmiyorum diyor. Öğretmenin bütün emeğini, gücünü, bilgi birikimini çocuklara vermek için ne yapmalıyız? Öğretmenler Meslek Kanunu çıkarmalıyız. Öğretmenler diğer memurlardan ayrılmalıdır. Bunu dillendirdik. Bu meslek kanununun olması öğretmeni toplumda farklı kılacak, daha saygın kılacak. İkinci olarak hiçbir öğretmen yoksulluk sınırının altında aylık almamalıdır. Öğretmen Türkiye'nin geleceğidir. Diğer kamu görevlileri gibi değildir. Öğretmenin üzerine bütün dünya ülkelerinin titremesinin nedeni budur" açıklamalarında bulundu.