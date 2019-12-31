İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kılıçdaroğlu, Öztunç ailesini acı gününde yalnız bırakmadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Kahramanmaraş milletvekili Ali Öztunç’un vefat eden babası Nasır Öztunç’un cenaze törenine katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Kahramanmaraş milletvekili Ali Öztunç'un vefat eden babası Nasır Öztunç'un cenaze törenine katıldı.


CHP'nin Kahramanmaraş milletvekili Ali Öztunç'un vefat eden babası Nasır Öztunç'un cenazesi, Çankaya Pir Sultan Abdal Cemevi'nde düzenlenen törenle son yolculuğa uğurlandı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu yanı sıra Öztunç ailesinin acı gününde, Eski Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve CHP'nin önde gelen isimleri yalnız bırakmadı. Cemevine getirilen Öztunç'un naaşı, burada alınan helallik ve kılınan cenaze namazı sonrasında defnedilmek üzere Kahramanmaraş'a gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.