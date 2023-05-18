Kılıçdaroğlu: “Terör örgütleriyle masaya asla oturmadım ve hiçbir zaman da oturmayacağım”

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde sandıktan iktidara karşı memnuniyetsizlik ve değişim mesajı çıktığını savunarak, şunları kaydetti:

“Milletimin oyunun yarısını bile alamadılar, iktidar partisinin oyları önemli ölçüde eridi. Ben terör örgütleriyle masaya asla oturmadım ve hiçbir zaman da oturmayacağım. Ben hiçbir zaman Mehmetçiğimize kumpas kuranlarla yan yana durmadım, asla da durmayacağım. Ben iktidara gelir gelmez tüm mültecileri evlerine göndereceğim. İktidara gelir gelmez uyuşturucu baronlarının tamamının kökünü kazıyacağım. İki adet torbacıya öldürttüğünüz gerçek ülkücü kardeşimiz Sinan Ateş'in hesabını kuytuda saklanan suçlulardan soracağım, yanan yürekleri soğutacağım. 28 Mayıs'ta sandığa gitmek hepimizin ahlaki, vicdani ve vatani mecburiyetidir. Biz vatanı sokakta bulmadık, vatanını seven sandığa gelsin.”