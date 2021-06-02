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Kılıçdaroğlu ve Akşener'den toplu açılış

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çankaya Belediyesi’nin düzenlediği açılış törenine katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çankaya Belediyesi'nin düzenlediği açılış törenine katıldı.


CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti lideri Meral Akşener Çankaya Belediyesi'nin Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda düzenlediği toplu açılış ve temel atma törenine katıldı. Düzenlenen törene Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

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