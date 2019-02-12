Kılıçdaroğlu: “Yeni bir geleneği başlatıyoruz”

Bu geleneğin kapısını açtık. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Adana'da Zeydan Karalar, Antalya'da Muhittin Böcek, Bursa'da Mustafa Bozbey göreceksiniz kazanacak. Bunlar ilçe belediyesinden büyükşehir belediye başkan adayı olan arkadaşlarımız. Yeni bir geleneği başlatıyoruz” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, “Mazlumun hakkını savunmak zorundayız. Onların hakkını hukukunu savunduğumuz zaman bu ülkeye barış, huzur gelir. Adalet için yürüdüm, benim için mi hayır, hepimiz için, 82 milyonun hakkı ve hukuku için yürüdüm. Eğer bir insan haksızlıkla karşı karşıyaysa, siz onun karşısında sessiz kalıyorsanız dilsiz şeytan olursunuz. Bizim dilsiz şeytan olmaya sabrımız tahammülümüz kararımız yoktur. Biz asla ve asla dilsiz şeytan olmayacağız. Zulme karşı mücadele etmek adaleti savunmak için mücadele etmek bizim görevimiz” ifadelerini kullandı.

Kartal'da çöken binada 21 vatandaşın hayatını kaybettiğine değinen Kılıçdaroğlu, o bina ile ilgili çok şey bildiğini ama enkazın altında insanlar varken onu politik bir sürecin parçası haline getirmemeye özen gösterdiklerini kaydetti.

“Helikopterler yeniden gözden geçirilmeli"

Dün İstanbul'da bir helikopterin düştüğünü 4 askerin şehit olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, “Allah'tan rahmet diliyoruz, ailelerine, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Kahraman ordumuzun başı sağ olsun. Bu marka helikopterle ilgili, bunların yeniden gözden geçirilmesi lazım. Yetkililerin bu konuda daha duyarlı olmaları gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Yeni bir geleneği başlatıyoruz”

Hafta sonu belediye başkan adaylarını kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlatan Kılıçdaroğlu, “Güzel bir toplantı oldu. Bu toplantıda bütün adaylarımızı hem partililerimize hem kamuoyuna tanıttık. Bu adaylıkların belirlenme sürecinde önemli bir adım atıldı. İstanbul, Adana, Antalya ve Bursa'da ilçe belediye başkanları ilçe belediye başkanlıklarından ayrılıp büyükşehir belediye başkanı adayı oldular. Bu çok güzel ve çok önemli bir gelişmedir. Dolayısıyla bir yerde ilçe veya belediye başkanı olan bir arkadaşımız bir sonraki seçimde daha bir alana aday olma geleneğini sürdürmelidir. Bu geleneğin kapısını açtık. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, Adana'da Zeydan Karalar, Antalya'da Muhittin Böcek, Bursa'da Mustafa Bozbey göreceksiniz kazanacak. Bunlar ilçe belediyesinden büyükşehir belediye başkan adayı olan arkadaşlarımız. Yeni bir geleneği başlatıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Mansur Yavaş, Mustafa Kemal'in izinden yürüyerek Ankara'yı kurtuluşun başkenti haline getirecektir”

Kılıçdaroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"İzmir'de de bir başka arkadaşımız Seferihisar'da Belediye Başkanı olan arkadaşımız Seferihisar'ı bütün dünyaya tanıttı. Aziz Kocaoğlu ile birlikte yaptılar bunu. Aziz Kocaoğlu İzmir büyükşehir belediye başkanlığını başarıyla onurla ve gururla yapmıştır. Bir bayrak devir teslimini de önümüzdeki süreç içinde gerçekleştirecektir. Tunç Soyer de önümüzdeki süreç içinde Aziz Bey'in bıraktığı başarıları azimle sürdürecektir. Yılmaz Büyükerşen de Eskişehir'i Eskişehir yapan. Eskişehir'i Eskişehir yapan bir yıldız haline getiren Yılmaz Büyükerşen'dir. O da bu süreç içinde görevini yerine getirecektir. Hatay'ı bütün sorunlarına rağmen barış kardeşlik ve huzurun kenti haline getirdi Lütfi Savaş. Aydın Büyükşehir belediye başkanımız Özlem Çerçioğlu bizim topuklu efemiz. Özlem Çerçioğlu Aydın'ı bölgenin markası haline getirdi. Mansur Yavaş Ankara'nın Beypazarı ilçesinde belediye başkanıydı. Beypazarı'nı Ankara'nın en önemli ilçesi haline getirdi. Şimdi Ankara'yı yeniden bölgenin en önemli kentlerinden birisi haline getirecektir. Bir kültür, sanat, eğitim, tarım kenti haline getirecektir. Mansur Yavaş, Mustafa Kemal'in izinden yürüyerek Ankara'yı gerçekten de kurtuluşun başkenti haline getirecektir."

Yerel yönetimlerde ne yapacağını açıkladığını, bütün temsilcilerin 12 maddeyi ezberleyeceğini kaydeden Kılıçdaroğlu, kazandıkları her yerde her belde de hiç kimseyi ötekileştirmeyeceklerini vurguladı.

CHP belediyelerinde asgari ücretlilere 2 bin 200 lira verildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “31 Mart'ta oyunu gel sen de CHP'ye ver 1 Nisan'dan itibaren sende ayda 2 bin 200 lira net asgari ücret al. Bizde palavra yok. Biz insanların işiyle aşıyla ekmeğiyle oynamayız. Hangi görüşten olursa olsun. İster AK Partili olsun, ister MHP'li olsun hangi partiden olursa olsun çalışıyorsa başımızın üstüne, onların da iş garantisi bendedir. Kimsenin ekmeği ile oynanmayacak” dedi.