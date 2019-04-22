Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında 4 kişi daha adliyeye sevk edildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyla alakalı gözaltına alınan 9 kişiden 4’ü daha adliyeye sevk edildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyla alakalı gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü daha adliyeye sevk edildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayına ilişkin jandarma tarafından gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'inin işlemleri tamamlanmıştı. Geriye kalan 4 şüpheli de ifadelerinin alınmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilerek Çubuk Adliyesine getirildi.