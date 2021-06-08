Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye destek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'nin kapatılma davasına tepki göstererek, "Siyasi partiler ise demokrasinin vazgeçilmez unsurudur. Demokrasinin var olduğu bir ortamda siz bir partiyi kapatamazsınız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, HDP'nin kapatılmasına ilişkin davada, “Siyasi partiler ise demokrasinin vazgeçilmez unsurudur. Demokrasinin var olduğu bir ortamda siz bir partiyi kapatamazsınız. Şiddet, baskı uyguluyorlarsa kapatın. Zaten savcı harekete geçer. Partinin yöneticileri eline silah alıyorsa eyvallah. Ama savcı siyasi otoritenin talimatıyla harekete geçiyorsa orada demokrasi yok demektir, demokrasiyi yok ediyorsunuz demektir. Düşünceyi ifadeden korkmayacaksınız. Bunu yaptığınız zaman demokrasiyi getirmiş olursunuz” ifadelerini kullandı.

10 bin dolar alan siyasetçi ile ilgili olarak Kılıçdaroğlu, “600 milletvekilini kimse töhmet altında tutamaz. Meclis Başkanı 'Mektup gönderdim dedi', İçişleri Bakanı gönderecek mi? Sayın Başkan'a teşekkür ederim. Açık ve net ortaya çıkması lazım. O kişide ahlak, yüz var mı” şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

“Biz kendi ülkemize sahip çıkmak zorundayız. Birileri gelip bu ülkede demokrasiyi kurmayacak, Atatürk'ün ilkelerini anlatmayacak, herkese iş, aş bulalım demeyecektir. Bunu yapacak olan bizleriz. Biz alınan her kuruşun hesabını millete vermek zorundayız. Ahlaklı, temiz siyaset istiyoruz, huzur içinde beraber yaşamak istiyoruz.”