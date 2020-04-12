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Kilis'te 16 adet mayın bulundu

Milli Savunma Bakanlığı, Kilis’te yapılan arama-tarama faaliyetleri sırasında 16 adet mayın tespit edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Kilis'te yapılan arama-tarama faaliyetleri sırasında 16 adet mayın tespit edildiğini açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığı, Kilis Çobanbey Hudut Karakolu sorumluluk bölgesinde Özel Mayın Arama Temizleme Timleri (ÖMAT) tarafından yapılan mayın/el yapımı patlayıcı (EYP) arama-tarama faaliyetleri sırasında 16 adet M-14 antipersonel mayınının tespit edildiğini bildirdi.

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