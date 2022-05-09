İhlas Haber Ajansı

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Kilolarca et kamyonet kasasında hiç bir önlem alınmadan taşındı

Ankara’nın Polatlı ilçesinde trafikte kasasında hiç bir önlem almadan kilolarca et taşıyan bir kamyonet görenleri şok etti.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde trafikte kasasında hiç bir önlem almadan kilolarca et taşıyan bir kamyonet görenleri şok etti.


Alınan bilgiye göre, Polatlı ilçesi Eti Caddesi yaşanan olayda trafikte üzerinde kilolarca et ile giden bir kamyoneti gören vatandaşlar olayı görüntüledi. Özel alınan önlemlerle taşınması gereken etler, kamyonetin üzerinde hiç bir önlem alınmadan taşındığı görüntülendi. Vatandaşlar bu akıl almaz taşımacılığı cep telefonları ile görüntüledi.

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