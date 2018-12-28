Kimsesizler Oteli kimsesizlere sıcak yuva oluyor

Ankara Valisi Vasip Şahin, Kimsesizler Oteli'ne gerçekleştirdiği ziyarette, “Bu insanlar bizim sorumluluğumuzda. Onları sokağa iterek çaresiz bırakmaya izin vermemeliyiz. Devlet olarak millet olarak ellerinden tutmaya çalışıyoruz”dedi.

Kış aylarının gelmesiyle, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Ankara Valiliğinin ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında sokaklarda kalan vatandaşlara, özellikle kış aylarında belirlenen bazı otellerde önemli bir hizmet veriliyor. “Kimsesizler Oteli” olarak da anılan bu oteller, 2010 yılından itibaren her kış sezonunda kimsesizleri ağırlıyor. Normalde Ocak ayı içerisinde açılan oteller, bu sene havaların da soğuk olmasıyla daha erken açıldı. Kimsesi olmayan ve sokaklarda yaşayan insanları bünyesinde barındıran otellerde, üç öğün yemek, sıcak su ve sıcak battaniye bulunuyor. Otellere gelen kimsesizler, temizlikten, sağlık durumlarına bir dizi kontrolden geçiriliyor ve eksikleri gideriliyor. Birbirinden farklı hayat hikayeleri olan evsizlerin dillerinden dökülen tek kelime ise , “Vatanımız ve milletimiz sağ olsun” oluyor.

Bu insanlar bizim sorumluluğumuzda

Ankara Valisi Şahin, ziyaret ettiği “Kimsesizler Oteli”nde barınan vatandaşlara yemek servis etti. Daha sonra basın açıklaması yapan Şahin, şu ifadeleri kaydetti:

“Soğuklar biraz erken başladı. Kar yağışlarına ihtiyacımız var inşallah bereketli bir mevsim geçiririz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın var. Bunun dezavantajlarını yaşayan Ankara'da arkadaşlarımız mevcut. Bu kardeşlerimizle ilgili Ankara Valiliği, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte 2010 yılından beri bir uygulama düzenliyor. Bu konuda anlaştığımız belirli yerlerdeki otellerde vatandaşlarımızı barındırıyoruz. Bu sene iki otelde anlaşmamız var, şimdiye kadar 315 vatandaşımız bundan istifade etti, etmeye de devam ediyor. Buraya gelen vatandaşlarımızın varsa mesleki becerileri geliştiriyoruz. Çalışabilecekleri alanlara yönlendirerek iş gücüne katkı sağlamaya çalışıyoruz. Çalışamayacak olan vatandaşlarımızı da aile bakım evleri ile huzur evlerine uzun süreli olarak yerleştirmeye gayret ediyoruz. Bu insanlar bizim sorumluluğumuzda. Bu insanları sokaklara iterek çaresiz bırakmaya izin vermemeliyiz. Devlet olarak millet olarak ellerinden tutmaya çalışıyoruz.”

“Yazın sokaklarda gezerim, kışın buralardayım”

Kimsesizler Oteli misafiri Sadık Çetinkaya ise, “Devletimizden Allah razı olsun, böyle bir devletimiz olduğu için ben gurur duyurum. Devletimiz bizimle ilgileniyor” diye konuştu. Bir başka evsiz Nusret Demir de, “İki sendir bu otelde kalıyorum, başta Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan olmak üzere hepsinden Allah bin kere razı olsun. Bu konuda gerçekten duyarlı insanlar. Ben öksüz yetim büyüm, yazın sokaklarda gezerim, inşaatlarda çalışırım. Kışın da gelir buralarda kalırım” cümlelerine yer verdi.

“İşim ailem vardı hepsini kaybettim”

İki yıldır Kimsesizler Oteli'ni kullandığını ifade eden Cengiz Öcal ise, “Kendim hasta bakıcıyım, iş olduğu zamanlar gidiyorum çalışıyorum. Olmadığında da gelip buralarda kalıyorum. Allah devletimizden razı olsun, yemeğimizi yiyoruz, 7/24 sıcak suyumuz var. İşim vardı kaybettim, yuvam vardı kaybettim. 4 çocuğum vardı ama yuva yıkılınca hepsi perişan oldu işimiz gücümüz olmayınca buralara geldik. Bize bu imkanları tanıyan devlet büyüklerimizden Allah razı olsun” şeklinde konuştu. (İÇ-DK-Y)