Kimya Teknoloji Merkezi için imzalar atıldı

Sektörün test ve analiz ihtiyacını yerli ve milli imkanlarla karşılayacak ve yeni nesil bir ekosistem oluşturacak Kimya Teknoloji Merkezi (KTM) için imzalar atıldı.

İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) desteği ile hayata geçirilen Kimya Teknoloji Merkezi, yüksek teknolojili ve katma değerli yerli ürün geliştirme hedefiyle yola çıktı. Türkiye'de ilk olacak Kimya Teknoloji Merkezi, alanında yeni nesil bir kimya ekosistemini kurmayı hedefliyor. Türkiye'nin Teknoloji ve İnovasyon Üssü Bilişim Vadisi'nde faaliyetlerine başlayacak olan merkez, eğitim ve danışmanlık hizmetleri de sunan bir Ar-Ge merkezi olacak. KTM için imzalar vadide atıldı. Bakan Varank'ın nezaretinde İstanbul Kimyevi Maddeler ile Bilişim Vadisi Genel Müdürü A. Serdar İbrahimcioğlu, KTM'nin kuruluşuna ilişkin imzaları attı. Düzenlenen törene Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar ile sektör temsilcileri de katıldı.

Bakan Varank, törende yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 yılında açılışı yapılan Bilişim Vadisi'nin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun en somut adımlarından biri olduğunu söyledi. Türkiye'nin doğuştan elektrikli otonom araç projesi Togg'un yaklaşık bin mühendis ile Ar-Ge faaliyetlerini vadide yürüttüğünü, Togg'un ortağı SİRO'nun elektrikli araçlar için batarya teknolojilerini burada geliştirdiğini kaydeden Bakan Varank, “Şu anda mobiliteden bilgi-iletişim teknolojilerine, yazılımdan tasarıma kadar kritik alanlarda faaliyet gösteren 270'ten fazla Ar-Ge firması burada yer alıyor” dedi.

Dışa bağımlılığı azaltacak

Bakan Varank, İKMİB'in öncülüğünde başlayan ve çok kapsamlı bir ihtiyaç analizi neticesinde bugünlere ulaşan Kimya Teknoloji Merkezi'nin sektörün ihtiyacı olan test-analiz süreçlerini hızlandıracağını belirterek, Türkiye'nin bu alandaki dışa bağımlılığını azaltacağını ifade etti.

Kimya sektörünün 50'ye yakın test ve analiz için yurt dışından hizmet almak zorunda kaldığını vurgulayan Bakan Varank, “Bu merkez faaliyete geçtiğinde sektörde ihtiyaç duyulan 209 test, yerli ve milli imkanlarla uluslararası standartlara uygun şekilde burada yapılacak. Burası sektöre çok kapsamlı eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunacak nitelikli bir Ar-Ge merkezi şeklinde tasarlanıyor. Dolayısıyla sektördeki teknik ve beşerî kapasitenin geliştirilmesine önemli katkılar sunacak” diye konuştu.

"Geciktirme lüksümüz yok"

Bakan Varank, merkezde bir de kuluçka merkezi kurulacağını anlatarak, “Kamu, sanayi ve üniversite iş birliğinin en güzel örneklerinden bir olacak bu merkezde kimya teknolojileri geliştirecek yenilikçi start-uplar filizlenecek. Buranın hızlıca tamamlanıp hizmete açılması noktasında İKMİB yönetiminden ellerini çabuk tutmalarını rica ediyorum. Küresel ekonomide rekabet koşullarının yeniden dizayn edildiği bir dönemde bize avantaj sağlayacak işleri bir an bile geciktirecek lüksümüz yok” ifadelerini kullandı.

"Ekonomiyi yine şaha kaldıracağız"

Pandemi ve savaş sebebiyle enflasyonun tüm ülkeleri etkileyen küresel bir sorun haline geldiğini belirten Varank, “Türkiye'nin de etkilendiği bu sorunun giderilmesi noktasında hükümetimiz tüm kurumlarıyla yoğun çaba sarf ediyor. Gerek uyguladığımız pro-aktif politikalarla, gerekse fırsatçılara göz açtırmayarak bunun üstesinden hep birlikte geleceğimizden şüpheniz olmasın. Zamanında yüksek enflasyonla devraldığımız Türkiye ekonomisini nasıl tek haneli enflasyona indirip şaha kaldırdıysak yine aynısını yapacağız. Biraz sabrederek ve provokasyonlara gelmeyerek çok daha aydınlık günlere hep birlikte ulaşacağız” dedi.

"Kimyayı bilişimle buluşturuyoruz"

Törende konuşan Bilişim Vadisi Genel Müdürü İbrahimcioğlu ise, “Türkiye'de bir ilke imza attığımız Kimya Teknolojileri Merkezi aracılığıyla bölgenin en güçlü iki sanayi kolundan otomotiv ve kimya alanlarından kimyayı da bilişimle buluşturuyoruz. Bu vesile ile kimya sektörünü, bizim 6 dikey sektörümüzden biri olan mobilite alanı ile de bir araya getirmiş oluyoruz” dedi.

Teknolojik dönüşümün doğasında çok fazla etkenin bir arada uyum içerisinde çalışma zorunluluğunun yattığını aktaran İbrahimcioğlu, “Kimya sektörünün güçlü alanlardan bir olduğunu bilmekle beraber, Bilişim Vadisi'nde şu anda sayıları 300'e varan yazılım şirketleri ile de bunu destekleyebileceğimiz bir işbirliğini de gerçekleştiriyoruz. Bu merkez sadece kimya teknolojilerini çalışacak bir merkez değil aynı zamanda Türkiye'nin girişimcilik ekosistemini geliştirebilecek, kimya alanındaki girişimcilere de Türkiye'de daha iyi işler yapabileceği bir altyapı sunacak. Aslında kimya girişimcilerine hizmet verecek ortak bir kuluçka işletme modelini de bir araya getirmiş oluyoruz" diye konuştu.

"50 milyar doları da geçeceğiz"

İKMİB Başkanı Pelister de temel amaçlarının 16 alt sektörüyle beraber diğer 27 sektöre hammadde, yarı mamul ve mamul kaynağı olan kimya sektörünü bütün gelişmiş ülkelerdeki gibi en üst seviyelere çıkarmak olduğunu belirterek, “Sektörel bazda ihracatta birinciliği yakalamış durumdayız. Bu durumu kalıcı kılmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. 2030 yılı kimya sektörü ihracat hedefimiz olan 50 milyar doları da geçeceğiz” dedi.