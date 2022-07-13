Kınık'ta çıkan orman yangınına ilk müdahale gerçekleştirildi

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), İzmir'in Kınık ilçesinde çıkan orman yangınına ilk müdahalenin gerçekleştirildiğini bildirdi.

OGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Yeşil Vatan'ı alevlerden korumak için farklı şehirlerde mücadele ediyoruz. İzmir Kınık'ta çıkan orman yangınına 10 dakika içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdik. 2 helikopter, 16 arazöz ve 1 dozer cepheye sevk edilmiştir” ifadelerine yer verildi. Ayrıca Muğla Datça ve İzmir Urla'da devam eden orman yangınlarında da müdahalenin sürdürüldüğü kaydedildi. Datça'da orman yangını bölgesinde 8 uçak, 14 helikopter, 103 arazöz, 11 iş makinesi ve 520 personel görev yaparken Urla'da ise 2 uçak, 4 helikopter, 17 arazöz ve 4 dozer orman yangınına müdahale ediyor.