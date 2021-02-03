Kıpçak Türkçesi Grameri bilim dünyasıyla buluştu

Galip Güner tarafından hazırlanan "Kıpçak Türkçesi Grameri", Türk Dil Kurumu yayınları arasındaki yerini alarak bilim dünyasıyla buluştu.

Kıpçak Türkçesi Grameri, Türkçe'nin en eski tarihi kollarından olan ve bugün de pek çok Türk lehçesine kaynaklık eden Kıpçak Türkçesi'nin bu alandaki kaynak eserlerinin toplu hâlde incelenmesiyle hazırlandı. Kıpçakların kökenleri ve tarihi hakkında ana hatlarıyla bilgi verilen eserde, Kıpçak Türkçesi'nin yayıldığı coğrafyalar ve bu coğrafyalarda ortaya konulan metinler değerlendirildi. Eserde üç değişik alfabeyle yazılan metinlerin yazım biçimleri hakkında genel bir bakış açısı oluşturuldu. Dönem metinlerinin yapılan bilimsel çalışmalardan yararlanılarak gramer özellikleri bakımından bir taramaya tabi tutulan eserde, Kıpçak metinlerinin yazım özellikleri belirlenirken ilgili metinlerin orijinallerinden kontrol edilmesi yoluyla farklı biçimler tespit edildi. Böylece çok farklı coğrafyalarda üç değişik alfabeyle (Latin, Arap ve Ermeni harfleri) kaleme alınmış metinlerin yazım biçimleri hakkında genel bir bakış açısı oluşturuldu.