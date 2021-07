Kiralık villa tatiline rağbet her geçen gün artıyor

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de her geçen gün yaygınlaşan kiralık villa tatilinin özellikle pandemi döneminde en çok rağbet gören tatil seçenekleri arasında yer almaya başladığını kaydeden Villacım.com.tr kurucusu Ömer Bacak, "İnsanlar daha rahat, daha konforlu ve daha özel tatil ihtiyaçlarını kiralık villa tatili seçeneği ile gideriyor. Karavan tatilini konforsuz, pansiyon ve otel tatilini güvensiz bulan tatilciler aileleri ile birlikte konforlu, rahat ve izole edilmiş bir tatil seçeneği olan kiralık villa tatili seçeneğini değerlendiriyor'' dedi.

Dolandırıcıların her şeyde olduğu gibi rağbet gören kiralık villa sektörüne de göz diktiklerini ve insanları dolandırmaya başladıklarını belirten Ömer Bacak, bu dolandırıcılar yüzünden işini düzgün yapan, kaliteli hizmet sunan, markası ile yıllanmış deneyime sahip olan kiralık villa hizmeti sağlayanların da zan altında kalabildiğini ifade etti. Dolandırıcıların ilan siteleri üzerinden kiralık villa ilanı açarak, fiyatı da olması gerekenden biraz ucuz tutarak insanları dolandırmaya çalıştıklarını hatırlatan Ömer Bacak şunları söyledi:

"Daha ucuz bir kiralık villa tatili arayanların çoğunlukla kandırıldığı bu sistemde dikkatli olmak çok önemlidir. Kiralık villa hizmeti veren şirketin bir markası, bir kurumsal yapısı, bir bilinirliği olmalıdır. Her ilan verenden villa kiralama yapılmamalıdır. Kiralık villa arıyorsanız ilk durağınız hiç şüphesiz ki internet olacaktır. İnternet üzerinden aramalar yaparken size doğru bilgi verecek aramalar yapmalısınız. Profesyonel olmayan, çok fazla bilgi içermeyen, SSL sertifikasına sahip olmayan, TÜRSAB onayı olmayan markaların web sitelerinden edineceğiniz bilgiler veya yapacağınız ödemeler sizi sıkıntıya sokabilir. Kiralık villa ücretinin tamamını ödemeyin. Zaten bu konuda profesyonel hizmet veren markalar, sizden kiralık villa ücretinin tamamını istemez. Belirli bir miktar belirler ve bunu ön ödeme olarak alır. Geri kalan ödemeyi de markanın ofisine gidip diğer resmi işlemleri tamamladıktan sonra ödersiniz. Sizden kiralık villa ücretinin tamamını isteyen kişilere şüphe ile yaklaşınız. Kiralık villa sitesindeki ve sosyal medya hesaplarındaki yorumları inceleyiniz. Ziyaret ettiğiniz web sitesinin gerçek bir markaya ait web sitesi olduğundan emin olunuz. Ödeme koşulları, iade seçenekleri gibi bilgileri detaylı bir şekilde inceleyiniz. Villacim.com.tr kiralık villa sektöründe yıllanmış deneyim ve tecrübeye sahip bir marka olarak kiralık villa talebi olan insanların sıkça sorduğu sorulara cevap vermektedir.''

Kiralık villa nasıl kiralanmalı

Villacim.com.tr adresi üzerinde hazırlanan web sitesi sayesinde villa kiralamanın oldukça kolay olduğunu belirten Ömer Bacak, "Sadece tarih bilgisi, kişi sayısı ve villa tipi seçerek villa kiralama hizmetinden faydalanabilirsiniz. Her kiralık villa kendi kapasitesine sahiptir. Kimi villa 4 kişilik, kimi villa 8 kişilik kapasiteye sahiptir. Bu noktada villa kapasitesini aşmadan konaklamak, tatil yapmak çok önemlidir. Kapasite aşımında tatil kalitesi düşecektir. Elektrik, su, internet, tüp gaz gideri, günlük havuz ve bahçe bakımı ve villaya giriş yapılmadan önceki ilk temizlik villa ücretine dahildir. Villa ücretinin içinde olmayan hizmet ve olanaklar ise yiyecek, içecek hizmeti, villada konaklama esnasında villa içi temizliği ve ulaşımdır. Ebeveyn eşliğinde 18 yaş altı misafirler villalarda konaklayabilir. Aksi takdirde villada konaklayacak olan tüm misafirlerin yaşı 18 yaş altı ise rezervasyon yapılamaz. Bu her villanın konumu farklı olduğundan dolayı villadan villaya değişiklik göstermektedir ancak her villa için kendi sayfasında 'mesafe cetveli' bulunmaktadır ve siz o villa için market, restoran, deniz gibi yerlere olan uzaklığını görebilirsiniz. Daha fazla bilgi için villacım.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.''