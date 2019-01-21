Kırgız halk yazarının kitabı Ankara'da tanıtıldı

Kırgızistan Devlet-Halk Şairi Hocageldi Kultegin'in seçme şiirlerinden oluşan ‘Köklerden Kanatlara Kadar' isimli eserinin tanıtım toplantısı Ankara'da yapıldı. Gecede Hocageldi Kultegin'in yanı sıra edebiyat dünyasının seçme isimleri de hazır bulundu.

Türkiye ile ilgili ülkesinde en çok eser yayınlayan ve ülkesi Kırgızistan'da ‘Devlet-Halk Şairi' gibi büyük bir mertebeye layık görülen Hocageldi Kultegin'in yeni kitabı Ankara'da tanıtıldı. Kultegin'in seçme şiirlerinden oluşan ‘Köklerden Kanatlara Kadar' isimli eserinin tanıtım toplantısı Avrasya Yazarlar Birliği ve TÜRKSOY öncülüğünde Kabakçı Konağı'nda gerçekleştirildi. Geceye katılım oldukça yoğun oldu.

Edebiyat dünyamızın tanınan simalarının da katılım sağladığı gecede Avrasya Yazarlar Birliği Genel Başkanı Yakup Ömeroğlu bir konuşma yaptı. Ömeroğlu, Kırgızistan Halk Şairi Hocageldi Kultegin'in Türk dünyası kültür ve edebiyat çalışmalarına önemli katkılarda bulunduğunu belirterek, ‘Köklerden Kanatlara Kadar' isimli eserinin de bu yolda önemli katkı sağlayacağına inancının tam olduğunu sözlerine ekledi.

Hocageldi Kultegin ise yaptığı konuşmada katılımcılara ve yeni eserinde emeği geçenlere teşekkür etti. Kultegin'in yeni kitabı ‘Köklerden Kanatlara Kadar' isimli eserinin tanıtım gecesi yapılan konuşmalar ve icra edilen Türk musikisinin ardından sona erdi.

Gecede; başta edebiyat dünyasının seçme isimleri olmak üzere Avrasya Yazarlar Birliği Genel Başkanı Yakup Ömeroğlu ve TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Fırat Purtaş da hazır bulundu.

Hocageldi Kultegin'in özellikle Necip Fazıl Kısakürek ve Nazım Hikmet Ran gibi bir çok ünlü Türk şairinin şiirlerini Kırgız dilinde yayınladığı biliniyor.