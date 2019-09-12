Kırgızistan'da “Anadolu Mektebi Aytmatov'un Memleketinde” paneli

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna bağlı Türk Dil Kurumu, Anadolu Mektebi, Avrasya Yazarlar Birliği, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı iş birliğiyle Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te “Anadolu Mektebi Aytmatov'un Memleketinde” adlı panel düzenlendi.

11 Eylül'de Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörlüğü binasında düzenlenen panele, Cengiz Aytmatov'un bütün eserlerini okuyarak Türkiye'nin farklı illerinde düzenlenen Aytmatov programlarında başarılı olan 36 öğrenci katıldı. Panelde Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Balcı, Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek Kulmırzayev, Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov, Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Turizm Bakanı Azamat Camankulov, eski Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof. Dr. Sami Güçlü ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bilimsel Çalışmalar Dairesi Başkanı Hüseyin Murat Yücel de birer konuşma yaptılar.

Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov açış konuşmasında, Kırgızistan'ın en büyük yazarı Cengiz Aytmatov'un Türkiye'de çok okunan yazarlardan birisi olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Cumabekov, Kırgızistan ve Türkiye'nin kardeş olduğunu ve 300 milyonluk Türk dünyasında Türkiye'nin lider olduğunu sözlerine ekledi.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bilimsel Çalışmalar Dairesi Başkanı Hüseyin Murat Yücel ise, genç araştırmacıların bu çalışmalarıyla Kırgız ve Türk halklarının kardeşliğini artırdığını dile getirerek, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı ve Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı olarak Türk halklarının birliğini artıracak faaliyetleri desteklediklerini ifade etti. Panel, Anadolu Mektebi öğrencilerinin Aytmatov'un eserlerindeki evrensel unsurları ele aldığı bildirilerle devam etti.

Panel, katılımcıların Cengiz Aytmatov'un müzeye dönüştürülen evi, Ata Beyit Mezarlığı, Ahıska Türkleri Derneği, Issık Gölü, Ruh Ordo Müzesi ile Kutadgu Bilig'in yazarı Yusuf Has Hacib'in memleketi Balasagun'u ziyaretiyle sona erdi.