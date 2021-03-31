Kırgızistan'da Necmettin Erbakan fakültesi kuruluyor

Kırgızistan Batken Devlet Üniversitesi'nde Prof. Dr. Necmettin Erbakan İlahiyat Fakültesi kurulacak.

Kırgızistan Batken Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Giyazov Aidarbek Toktorovich, Dış İlişkiler sorumlusu Rektör Yardımcısı Artykbaev Gulamidin Urustomovich, Yatırım ve Dijitalleşmeden Sorumlu Rektör Yardımcısı Murzaeva Ainagul Kadırovna, Ekonomi ve Finanstan Sorumlu Rektör Yardımcısı Usonov Musa Murzaparovich, “Abiyir" İnsani Yardımlaşma Derneği Başkanı, Arrohman Camii İmamı, Kırgız dili edebiyatı öğretmeni Abdikulov Mahamat Ismailovich, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan'ı makamında ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundular.

Kırgızistan Batken Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Toktorovich yaptığı açıklamada, Batken Üniversitesi yerleşkesi içinde Prof. Dr. Necmettin Erbakan İlahiyat Fakültesi kuracaklarını ve söz konusu fakülteye bağlı olarak da Erbakan Müzesi oluşturacaklarını ifade ederek, Erbakan'ın ortaya koyduğu fikirlerin tüm İslam dünyasını kucaklayıcı ve birleştirici olduğunu ve bu minvalde Erbakan Hocanın Kırgızistan'da yeni nesiller tarafından daha iyi tanınabilmesi için gerekli adımları atacaklarını ifade etti.

Dr. Fatih Erbakan da yapılacak olan bu girişimin faydalı hizmetlere vesile olacağını, bu nedenle seçilen bölgenin de Kırgızistan'a komşu Özbekistan ve Tacikistan'a yakın olması dolayısıyla son derece önemli olduğunu, Erbakan fikriyatının dost ve kardeş Kırgızistan'a barış ve kardeşlik getirmesini temenni ettiklerini ifade ederek, Erbakan Vakfı olarak müzenin donanımına gerekli destekleri sağlayacaklarını ifade etti.