Kırıkhan'ın kültürü ve tarihi Başkent'e taşındı

Hatay Lezzet Festivali'ne katılan Kırıkhan Belediyesi, şehrin mutfağını ve kültürünü Başkent'e taşıdı. Festivalde, Hataylı vatandaşlar memleket özlemini giderirken, ziyaretçiler, en meşhur lezzetleri tatma imkanı buldu.

Hatay'ın tarihi güzellikleri ve gastronomisiyle meşhur Kırıkhan ilçesi, Hatay Lezzet Festivali'nde Başkentlilere tanıtılıyor.

Onlarca çeşit yöresel ürünün yer aldığı lezzet festivaline vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Festivale katılanlar Türkiye'nin kültür mozaiğinde önemli bir yer tutan Hatay'ın tarihi ve yöresel güzelliklerini görme fırsatı buldu. Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, Başkentlileri, şehrin kültürüyle ve meşhur lezzetleriyle tanışmaları için standa davet ederek, “Sadece kendi kültürümüzü buraya taşımak istemiyoruz. Ankara'dan aldıklarımızı da Hatay'a götürmek istiyoruz. Dünyada barışı huzuru görmek istiyorsanız Hatay'a gelin Hataylılar nasıl yaşıyorsa onları izleyin” diye konuştu.

Hatay'ın dünyanın en önemli gastronomi kentlerinden biri olduğunu kaydeden Başkan Yavuz, "Kırıkhan Osmanlı köyü var bu tarihi kişilikleri yaşatmak istiyoruz. Tüm gençlerimizin özelikle gastronomi faaliyetlerini görmelerini, tarihimizi öğrenmelerini istiyoruz. Hatay'ı yaşamak isteyenler buyursunlar gelsinler” açıklamasında bulundu. Havuç üretiminin de ilçe için önemli olduğunu ifade eden Yavuz, “Tarımda bir markadır kendi ilçem. Kavun üretiyoruz. Yılda üç kez mahsul alabileceğimiz bir iklim var. İnanç kültürü anlamında önemli bir iliz” dedi.