Kırıkkale kültürü Keçiören'de yaşatıldı

Kalaba Kent Meydanı'nda düzenlenen Ramazan etkinliklerinde Kırıkkale Kültür Evi'nin açılışı ve Kırıkkale'ye özgü kültürel değerlerin tanıtımı yapıldı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Bu akşam Kırıkkale'deyiz. Anadolumuzun güzel şehri, güzel kenti Kırıkkalemizin kültürünü hep birlikte yaşayacağız ve göreceğiz" dedi.

Başkan Turgut Altınok, Kırıkkale Kültür Evi'nin açılışını AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, MHP Keçiören İlçe Başkanı Alparslan Doğan, MHP MYK Üyesi Erol Elidemir, Ankaralı Dernekler Federasyonu Başkanı Celalettin Uludağ, Kırıkkaleliler Dernek Başkanı Abdullah Polat, Kırıkkaleli Dernekler Federasyonu Başkanı Cemal Sertkaya, Kırıkkaleli İşadamları Derneği Başkanı Yılmaz Taşpınar, Karakeçililer Dernek Başkanı Kadir Hasgül ve Keçiören Müteahhitler Derneği Başkanı Ferit Turan ile birlikte yaptı. Meydanı dolduran aileler ve çocuklar, kukla gösterisi, Hacivat-Karagöz gölge oyunu ve yetişkin vatandaşların sahneye çıkarak ortaya koydukları yarışmalarla doyasıya eğlendi. Daha sonra Türk halk müziği sanatçıları Mecnun Sayılır ve Mustafa Sayılır'la birlikte Kırıkkale'nin yetiştirdiği mahalli sanatçılar sahne alarak Keçiörenlilere coşkulu bir türkü gecesi yaşattı.

"Devletimiz, ülkemiz, bayrağımız ve ezanlarımız var olsun"

Başkan Altınok, etkinliğe katılan vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, “Ramazan-ı Şerif'in tüm Türk-İslam âlemine ve bütün insanlığa hayırlar, güzellikler getirmesini yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Devletimiz, ülkemiz, bayrağımız ve ezanlarımız var olsun” şeklinde konuştu.

“Bu akşam Kırıkkale'deyiz. Anadolumuzun güzel şehri, güzel kenti Kırıkkalemizin kültürünü hep birlikte etkinliğimizde yaşayacağız ve göreceğiz" diyen Altındok, "Bu güzel etkinliğimizi düzenlerken bizlerle işbirliği içerisinde olan Kırıkkale Dernekler Federasyonu Başkanımıza ve yönetimine, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gecemiz ve geleceğimiz hayırlı olsun. Başta devletimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, daha sonra da vatanımız, devletimiz, bayrağımız uğruna seve seve şehadet şerbetini içen, bizlere vatan bırakan bütün kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Mekânları cennet olsun” ifadelerini kullandı.

Ramazan ayı boyunca Keçiören Belediyesi tarafından iftardan sonra hem çocuklar hem de aileleri için düzenlenen etkinlikte birbirinden eğlenceli gösteriler sergilenmeye devam edecek.