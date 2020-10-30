Kırıkkale minyatür kültür eserleri müzesi açıldı

Kırıkkkale Yeşilvadi Obaköy'de İçişleri Bakanlığı destekli, Kadın Dayanışma ve Destekleme Derneğinin yürüttüğü Şehit Aileleri ve Gazi eşleri katılımlı “Şehit Ailelerine Yönelik Sosyal İçerme” Projesinin Sergi, Sertifika ve Kapanış töreni ve Kırıkkale Minyatür Kültür Eserleri Müzesinin açılışı yapıldı.

Projenin Minyatürle Kırıkkale Kültürünün canlandırıldığı kitre ile çalışılan eserlerin sergisine Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale il Protokolü, Kırıkkale şehit ve gazi anneleri, eşleri ve şehit çocukları katıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında açılan sergi

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, "Projede emek veren Kadın Dayanışma ve Destekleme Derneğine, tüm proje ortaklarına çok teşekkür ederim. Projeden çıkan eserler Yeşilvadi-Obaköy'de müzede sürekli sergilenecektir" dedi. Tören, Kırıkkale Minyatür Kültür Eserleri Müzesinin açılışının yapılması ile şehit ve gazi ailelerinden Proje katılımcılarına sertifikaları verilerek sonlandı.