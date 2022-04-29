Kırklareli'nde Pınarhisar ve Çakıllı çevre yolları yarın açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kırklareli'nde Pınarhisar ve Çakıllı çevre yollarının yarın düzenlenecek törenle açılacağını kaydetti. Saray-Kırklareli yolundaki çalışmaların tamamlanmasıyla seyahat süresi 33 dakika kısalacak ve yılda 128,3 milyon TL tasarruf edilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, Kırklareli'nin Dereköy Sınır Kapısı üzerinden Bulgaristan'a ulaşım sağlaması, Edirne'den İstanbul'a kadar Trakya'yı kat eden otoyol ve devlet yoluna yakınlığı ile lojistik açıdan önemli bir konumda bulunduğu kaydedilerek, "Bu önemli ulaşım ekseninin Kırklareli'ne katkısını artırmak için karayolu yatırımları hayata geçiriliyor” denildi.

Kırklareli'ni Saray üzerinden, organize sanayi bölgeleri ve Avrupa Serbest Bölgesi ile Tekirdağ'a bağlayan toplam 71,1 kilometre uzunluğundaki Saray-Kırklareli Yolu'nun 32,1 kilometresinin bölünmüş yol, 39 kilometresinin de tek yol standardında projelendirildiği ifade edilen açıklamada, 11,5 kilometrelik Kırklareli şehir geçişinin önceki yıllarda bölünmüş yol olarak tamamlandığı belirtildi.

Yıllık 128,3 milyon TL tasarruf edilecek

Yarın da proje çerçevesinde yer alan 7,4 kilometrelik Pınarhisar Çevre Yolu ile 3 kilometrelik Çakıllı Çevre Yolu'nun hizmete açılacağına işaret edilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da video konferans yöntemiyle açılışa katılmasının beklendiğine dikkat çekildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da yarın düzenlenecek tören için Kırklareli'ne gideceği vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Açılışı yapılan kesimlerde 2 adet altgeçit, 6 adet hemzemin kavşak, 21 adet hidrolik sanat yapısı yer alıyor. Böylece, yolun 21,9 kilometrelik kesimi bölünmüş yol seviyesinde tamamlanacak. Kalan kesimlerde yapım çalışmaları devam ediyor. Kırklareli ile Tekirdağ illeri arasındaki ulaşım standardını artırmak amacıyla yapılan proje ile; Saray-Vize-Pınarhisar ve Kırklareli arasındaki organize sanayi bölgelerinden kaynaklanan ağır taşıt trafiği şehir merkezlerinin dışına alınarak trafik rahatlatılacak. İlçe ve köy merkezlerinden geçen sathi kaplamalı mevcut yol yerine yerleşim noktalarını bölünmüş yol kalitesiyle, varyant olarak geçen proje sayesinde güzergahtaki can ve mal güvenliği artırılacak. Projenin tamamlanmasıyla, yıllık ortalama günlük trafik miktarı 7 bine yaklaşan yoldaki seyahat süresi 33 dakika kısalacak ve 78 dakikadan 45 dakikaya inecek. Zamandan 92,8 milyon TL, akaryakıttan 35,5 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 128,3 milyon TL tasarruf edilecek. Karbon emisyon miktarı 7.275 ton azaltılacak.”