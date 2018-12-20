Kırköy'deki sondaj çalışmalarında sona gelindi

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi Kırköy Mahallesi'nde yapılan sondaj çalışmalarında sona gelindi.

Kırköy Mahallesi'nde yapımına başlanılan yeni yerleşim yeri için içme suyu arama çalışmalarının ardından Aralık ayı başlarında başlanan sondaj çalışmalarında suya ulaşıldı. Kırköy Mahallesi Muhtarı Mustafa Kadercan, mahallesinin yeni yerleşim yeri ve eski yerleşim yerine bile yeterli olabilecek şekilde suyun çıkarıldığını söyleyerek, mahalle sakinlerine müjdeli haberi duyurdu. Muhtar Kadercan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Köyümüzün gelecek neslinin ve genç nüfusun babadan, dededen kalma gayrimenkullerine çok verasetten dolayı kolay sahip olamayıp kendi adına bir metre yeri de olmadığı için bayramlarda ve cenazelerde dahi çoğu zaman köyüne gelemeyen, gelseler de bir gece köyünde kalamayan vatandaşlarımızı köyümüze kazandırmak için parsel ve ev sahibi yaptık. Yapmış olduğumuz sayısız hizmetlerimizi adeta taçlandıran 142 parsellik yeni yerleşim alanı olan yeni mahallemiz süratle gelişmeye devam etmekte. Son zamanlarda her iki mahallede de su sıkıntısı baş gösterdiğinden uzun araştırmalar neticesinde su bulmak için yapmış olduğumuz sondaj çalışması bugün meyvesini vermiş olup, 235 metreden ve yeterli miktarda suyumuz çıktığı için Allah'a binlerce şükrederek her iki mahallemize de hayırlı olsun der, güzel dilek ve yorumlarda bulunan herkese teşekkür eder, saygılar sunarım” dedi.