İhlas Haber Ajansı

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Kırmızı bültenle aranan 5 terörist SİHA'larla etkisiz hale getirildi

MİT’in Suriye’de düzenlediği iki operasyonda, terör örgütü PKK/YPG’nin kırmızı bültenle aranan sözde sorumlularından Mehmet Gürbüz’ün de arasında olduğu 5 terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi.

MİT'in Suriye'de düzenlediği iki operasyonda, terör örgütü PKK/YPG'nin kırmızı bültenle aranan sözde sorumlularından Mehmet Gürbüz'ün de arasında olduğu 5 terörist SİHA ile etkisiz hale getirildi.


Edinilen bilgilere göre, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Suriye'de Silahsız İnsansız Hava Aracı (SİHA) destekli düzenlediği iki ayrı operasyonda kırmızı bültenle aranan 5 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilenlerden birisinin örgütün sözde sorumlularından Mehmet Gürbüz olduğu öğrenildi.

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