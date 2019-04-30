Kırmızı bültenle aranan MLKP mensubu terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Terörden Arananlar Listesi'nde 1 milyon 500 bin TL ödülle mavi kategoride yer alan MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan'ın yakalandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası olan ve kırmızı bülten ile arama kaydı bulunan MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan, Edirne-Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı Ekiplerinin düzenlendiği operasyonla yakalandı.

Azimet Ceyhan, Terörden Arananlar Listesi'nde 1 milyon 500 bin TL ödülle mavi kategoride yer alıyordu.