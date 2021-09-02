Kırşehir içme suyu arıtma tesisinde çalışmalar devam ediyor

Kırşehir'e günlük 21 bin 600 metreküp içme suyu sağlayacak su arıtma tesisinde çalışmalar devam ediyor.

DSİ Kırşehir'e yaptığı yatırımlarla mümbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Kırşehir ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

DSİ son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyor. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor, bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Bu kapsamda Kırşehir'e kazandırılacak olan içme suyu arıtma çalışmalar devam ediyor.

Günlük arıtma 21 kapasitesi bin 600 metreküp

Kırşehir içme suyu arıtma tesisinde çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, günlük arıtma kapasitesi 21 bin 600 metreküp olan tesis ile Kırşehir halkına arıtılmış ve yaşamsal olarak en kaliteli su verilmesi hususunda çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Çalışmalarda sona yaklaşılıyor

Çalışmaları hızla devam tesis hakkında bilgilendirmelere bulunan Kaya, “İdari bina, membran binası, paket arıtma binası, dekantör binası, trafo jeneratör binası ve havalandırma binası kaba inşaat imalatlarının, ayrıca bu binalara ait tesisat, ince sıva, boya, ısı yalıtım imalatlarını da tamamladık. Tesis kapsamında elektrik imalatına esas fakrika kabul ve muayene işleri devam etmektedir. Elektrik imalatları başlamış olup, çalışmalar devam etmektedir. Paket arıtma binasında paslanmaz havuz imalatları, pompa ve mekanik grubu montajları tamamlanma aşamasına gelinmiştir. Fiziki gerçekleşme seviyesi yaklaşık yüzde 75 olan işin tamamlanması ile birlikte Kırşehir halkına arıtılmış ve yaşamsal olarak en kaliteli su temin edilecektir” ifadelerini kullandı.