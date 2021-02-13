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Kış-2021 (Türkiye-Azerbaycan) Tatbikatı başarıyla icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı, 1 Şubat 2021 tarihinde Kars’ta başlayan Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı’nın başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, 1 Şubat 2021 tarihinde Kars'ta başlayan Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını bildirdi.


Milli Savunma Bakanlığından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "1 Şubat 2021 tarihinde başlayan "Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı" başarıyla tamamlandı" denildi.


Kars'ta gerçekleşen ve dün tamamlanan tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü'nün 11 Şubat Perşembe günü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın katılımıyla gerçekleştirildiği anımsatılan açıklamada, "Bu yıl ilk kez Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri ile müşterek icra ettiğimiz tatbikatta, Kara ve Hava unsurlarımız belirlenen hedefleri tam isabetle imha etti. Yerli ve milli silah teknolojimizin de kullanıldığı tatbikatta, Mehmetçiklerimizin kabiliyetleri göz doldurdu" ifadeleri kullanıldı.

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