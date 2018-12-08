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Kış çiçekleri Çankaya'yı süslüyor

Çankaya Belediyesi, Çansera’da çiçek ve çalı grubu üretimine yaz-kış ara vermeden devam ediyor.

Çankaya Belediyesi, Çansera'da çiçek ve çalı grubu üretimine yaz-kış ara vermeden devam ediyor.


Kış aylarında ilçe parklarının rengarenk bir görünüme kavuşmasını sağlayan Çankaya Belediyesi, parklara kış çiçeklerini dikmeye devam ediyor. Soğuk hava şartlarına dayanıklı olması nedeniyle menekşe ve lahana üretilirken, kış için üretilen 300 binin üzerinde menekşe ve 30 bin lahana maviden sarıya, kırmızıdan beyaza kadar farklı renkleriyle Çankaya parklarını süslüyor. Belediye ekiplerinin yoğun çalışması ile 500'den fazla park ve yeşil alanı bulunan Çankaya'da kış ayları da renkli geçiyor.

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