Kış güneşi Başkent'te parkları renklendirdi

Geçtiğimiz haftalarda yaşanan yoğun kar yağışı ve soğuk hava sonrası bu hafta güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, Başkent'te mesire alanlarına akın etti. Mogan Gölü de bu adreslerden biri oldu.

Gölbaşı Atatürk Sahil Parkı'nda kimi vatandaşlar yürüyüş yaparken, kimisi piknik yapmayı, kimisi oltayla balık tutmayı, kimisi de evcil hayvanını gezdirmeyi tercih etti. Park alanlarında oynayan minikler ise renkli görüntülere sahne oldu.

Hava sıcaklıklarının düşmesinin ardından kısmen donan Mogan Gölü'nde yaşayan karabataklar da güneşli havanın tadını çıkardı. Fotoğrafçıların da ilgi odağı olan karabatakları vatandaşlar zaman zaman yanlarında getirdikleri ekmeklerle besledi.

Güneşli havanın tadını doyasıya çıkaran vatandaşlar, güzel anılarını da fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi.