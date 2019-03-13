Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) Tesisat İnşaat Sanayi Malzemecileri Derneği (TİMKODER) iş birliğiyle her yıl geleneksel olarak düzenlediği “Kişisel Gelişim Eğitim Haftaları” 10'uncusu başladı.

Kişisel Gelişim Eğitim Haftaları etkinliği, başladı. ATO ve TİMKODER işbirliği ile düzenlenen eğitim programı için 6 ay öncesinden hazırlanmaya başlandı. Eğitimde, kişisel Gelişim uzmanı Mümin Sekman kitabı ile aynı adı taşıyan “Her Şey Seninle Başlar” başlıklı sunumunda, ‘öğrenilmiş çaresizlik' nedenleri, içsel başarının sağlanabilmesinin yollarını anlattı. İç ve dış disiplinin insan doğasındaki yerine değinen Sekman, “100 işi çok iyi yaptığın için başarılı olamazsın. Bir işi çevrendeki 100 kişiden daha iyi yaptığın için başarılı olursun” dedi. Sekman'ı dinlemeye gelen ATO üyelerinin bir kısmı, salonda yer kalmadığı için programı fuayeye yerleştirilen sandalyelerde ve ayakta takip etti. Etkinliğe, 28 Nolu Seramik ve Vitrifiye Satıcıları Meslek Komitesi Baskanı ve TİMKODER Başkan Yardımcısı Ercan Yılmaz, 28 Nolu Seramik ve Vitrifiye Satıcıları Meslek Komitesi Baskan Yardımcısı ve TİMKODERYönetim Kurulu Üyesi Nafiz Yayla, TİMKODER Genel Sekreteri Yavuz Albay, TİMKODER Yönetim Kurulu Üyeleri, Aytekin Araç, Fatih Yavuklu, Musa Arslan, TİMKODER Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Birol Öztürk ile ATO Meclis Üyeleri Belgin Sağdıç, Bülent İnal, Zeki Kara katıldı. Eğitimci, yazar Alişan Kapaklıkaya da semineri izleyenler arasındaydı.

6 hafta boyunca devam edecek “Kişisel Gelişim Eğitim Haftaları” etkinlik programı şöyle:

19 Mart 2019-Ahmet Şerif İzgören “Sizin Dükkan Torunlara Kalır mı?”

26 Mart 2019-Bülent Şakrak “İletişim”

2 Nisan 2019-Sunay Akın “Geçmişten Bugüne Söyleşi”

9 Nisan 2019-Kürşat Tuncel “Bir Horoza Nasıl Çalar Saat Satarsınız?”

16 Nisan 2019-Alişan Kapaklıkaya “Aile İçin İletişim”

24 Nisan 2019-Tuğba Özdenal “Bedeniniz Sizinle Aynı Fikirde mi?”