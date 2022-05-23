'Kişisel Gelişim Eğitim Haftaları' başlıyor

Ankara Ticaret Odası'nın (ATO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Tesisat İnşaat Sanayi Malzemeciler Derneği ile birlikte düzenlediği “Kişisel Gelişim Eğitim Haftaları” 24 Mayıs'ta başlıyor.

Geleneksel olarak her yıl bahar aylarında düzenlenen eğitim seminerleri dizisinde, dört hafta boyunca her hafta salı akşamı saat 19:00'da gerçekleşecek programlarda birbirinden değerli isimler sunum yapacak. Bu yıl 12'incisi düzenlenen etkinlik, Fütürist, Ekonomist ve Yazar Ufuk Tarhan'ın “Gelecek Peşimizde” sunumu ile başlayacak kişisel gelişim eğitimleri dizileri, Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyon (TÜGİK) Genel Başkanı ve iş insanı Erkan Güral'ın “Başarıyla Giden Yol”, düşünür ve yazar Mümin Sekman'ın “Rağmenciler: Zorlu Zamanlardan Güçlenerek Çıkmak” ve Prof. Dr. Serdar Pirtini'nin “Dijital Kapitalizm Çağında Büyük Veri ve Metaverse Etkisi” başlıklı sunumlarıyla gerçekleşecek.

“Kişisel Gelişim Eğitim Haftaları” programını değerlendiren ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara Ticaret Odası olarak eğitim konusuna büyük önem verdiklerini belirterek hem üyelerinin hem de onların çalışanlarının gelişimine yönelik farklı alanlarda eğitim programları düzenlediklerini kaydetti. Baran, “İşimizi ve kendimizi güncelleyerek, yeni koşullara adapte olmak açısından eğitim en önemli konuların başında geliyor. Ankara Ticaret Odası olarak, pandemi ile değişen küresel ekonomide yerimizi almak, fırsatları yakalayarak ülkemizde üretime, yatırıma, ticarete ve ihracata dönüştürmek için eğitim programlarımıza devam edeceğiz” dedi.

ATO İdea Şirketi'nin organizasyonuyla gerçekleşen "Kişisel Gelişim Eğitim Haftaları" programında alanında uzman isimler 24 Mayıs- 14 Haziran tarihleri arasında ATO Meclis Salonu'nda eğitim verecek.