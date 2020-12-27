Kısıtlamada ceza kesilen evsiz vatandaş Ankara'ya geldi

Emniyet Genel Müdürlüğü, yatacak yeri olmadığı için sokakta kalan ve hakkında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için cezai işlem uygulanan Ali Çiftçi'ye ulaşıldığını, helalleşildiğini ve gerekli desteğin sağlandığını açıklamıştı. Çiftçi, Ankara'ya getirilerek Valiliğe bağlı Kimsesizler Misafirhanesi'ne yerleştirildi.

Korona virüs tedbirleri çerçevesinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Antalya'da gerçekleştirilen denetimler esnasında turistlere pasaport kontrolü yapıldığı sırada turistlerle beraber yolda yürüyen Ali Çiftçi'yi durdurup kimliğini kontrol eden polis ekiplerinin “Neden dışarıdasın?” sorusu üzerine kısıtlama olduğunu bildiğini ancak yatacak yerinin olmadığını, sokakta kaldığını belirten Çiftçi'ye kurallar gereği polis ekipleri tarafından cezai işlem uygulanmıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden, Antalya'da yaşanan olayla ilgili olarak sosyal medya üzerinden bir açıklama yapılarak, “Polisimiz burada görevini yapıyor. Ancak bu olayın içeriğine göre davranmamız lazım geldiğini kabul ediyoruz. Ali Çiftçi'yi tekrar bulduk. Gerekli desteği ve barınmasını sağladık, helalleştik... Memleketine intikal ettireceğiz. Polis arkadaşımız da üzgün. Düzeltir, özür dileriz” denilmişti.

Polis ekipleri tarafından Antalya'da kalacak yer tahsisi yapılan Çiftçi, olayın ertesi günü otobüsle Antalya'dan Ankara'ya gönderildi. Burada Ankara Valiliği Sosyal Yardımlaşma Vakfı personeli tarafından karşılanan Çiftçi, yetkili personelle birlikte araca binerek konaklama için Altındağ ilçesinde bulunan Ankara Valiliği Kimsesizler Misafirhanesi'ne yerleştirildi.

Antalya'ya iş bulmak için gittiğini ancak iş bulamadığını söyleyen Çiftçi, “Orada bir sürü olay yaşadım. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden, memurlarımızdan Allah razı olsun çok yardımcı oldular. Polislerimiz beni aldıktan sonra huzurevine yerleştirdiler. Orada bir gece kaldım. Daha sonra Ankara'ya geldim” diye konuştu.

Çiftçi, Antalya'da kalacak yerinin olmadığını, başka bir imkanının da olmadığını belirterek, cüzdanının çalındığını, bu yüzden sokakta kaldığını anlattı.

Kendisine ceza kesilmesiyle ilgili olarak ise Çiftçi, “Devletimizin memurları haklılardı. Sokaktasın, kısıtlama var. Cezayı kesmek onların görevleri” ifadelerini kullanarak, “Dışarıda kaldığımız için de mecburen cezamızı yedik” şeklinde konuştu.

Çiftçi'nin misafirhanede bütün ihtiyaçları karşılanacak.