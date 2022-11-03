Kitapseverler Milli Kütüphane'de düzenlenen kan bağışına yoğun ilgi gösterdi

Ankara'da Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Kızılay'ı tarafından “Sensiz Olmaz Kan Dostum" sloganıyla düzenlenen Milli Kütüphane Kan Bağışı etkinliği, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Kızılay Haftası etkinlikleri çerçevesinde sürdürülebilir güvenli kan temini sağlama ve bağışçılar ile hastalar arasında köprü görevi görme amacıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Kızılay'ı tarafından düzenlenen Milli Kütüphane Kan Bağışı etkinliği, Milli Kütüphane Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü binasının önünde düzenlendi. 29 Ekim - 4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası etkinlikleri çerçevesinde “Sensiz Olmaz Kan Dostum” sloganıyla düzenlenen, kan bağışı kampanyasına vatandaşların yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü personeli ve Milli Kütüphane‘ye gelen öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü. Yapılan etkinlik hakkında bilgi veren Dr. Levent Silahlı, “Etkinliğimiz bugün Ankara Milli Kütüphane'de gezici kan bağışı amacıyla buradayız. Amacımız, sürdürülebilir güvenli kan teminini sağlamak, bağışçılar ve hastalar arasında köprü görevi görmektir. Yapmış olduğumuz etkinliğin önemi, Türk Kızılay'ı tek başına Türkiye'nin kan ihtiyacının yüzde 90'ını sağlamakta, gönüllü bağışçılardan aldığımız kan bağışlarını kan ihtiyacı olan hastalara ulaştırmaktır” ifadelerini kullandı. 18-65 yaş arasında ve 50 kilonun üzerinde sağlıklı her bireyin bir engel olmaması durumunda kan bağışında bulanabileceğini belirten Dr. Levent Silahlı, “Erkek bağışçılar, 3 ayda 1, kadın bağışçılar ise 4 ayda 1 kan bağışında bulunabilir” dedi. COVID-19 aşısı yapıldıktan sonra, kan bağışı yapabilmek için gerekli kriterlerden bahseden Dr. Silahlı, “Herhangi bir semptom görülmemesi halinde aşıdan 1 hafta sonra kan bağışında bulunabilirsiniz. Herhangi bir semptom görülmesi halinde semptomların geçişi üzerinden 1 hafta sonrasında kan bağışında bulunabilirsiniz” diye konuştu.

Milli Kütüphane Kan Bağışı etkinliği bağışçılarından Selma Demirçin, “Daha önce de kan bağışında bulundum, az bulunan bir kan grubuna sahibim. AB RH negatif o yüzden zaman zaman ihtiyacı bulunanlar tarafından, bana ulaşım sağlanıyor. Kan veriyorum mutlu oluyorum faydalı olmaktan dolayı, bugün de kurumumuzun önünde böyle bir etkinlik olduğunu öğrenince kan vermek istedim. Umarım kan değerlerim iyidir ve kan verebilirim” şeklinde konuştu.