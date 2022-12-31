Kıtaya Panoramik Bir Bakış: Afrika Yıllığı 2021 yayınlandı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) desteğiyle Türkiye'deki Afrika çalışmalarına katkıda bulunmak ve Afrika'ya özgü meselelere bütüncül bir bakış sunmak amacıyla hazırlanan “Afrika Yıllığı 2021” eseri yayınlandı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) desteğiyle Türkiye'de Afrika'ya dair farkındalığı artırmak amacıyla hazırlanan ve kıtayla ilgili önemli gelişmelerin yer aldığı “Afrika Yıllığı 2021” eseri yayınlandı. Türk ve Afrikalı araştırmacıların katkılarıyla hazırlanan ve alanında ilk olan çalışma ile Afrika'ya olan akademik ilgiyi canlı tutmak ve literatüre katkı sunmak hedefleniyor.

Afrika Yıllığı 2021, kıtaya panoramik bir bakış niteliğinde

Önümüzdeki yıllarda da yayınlanmaya devam etmesi planlanan “Afrika Yıllığı” ile Türkiye-Afrika ilişkileri farklı boyutlarıyla bütüncül bir şekilde okuyucuya sunulacak. Panoramik bir bakış niteliğinde olan eser ile Afrika'nın siyasi ve ekonomik ilişkileri de düzenli olarak mercek altına alınmış olacak. Türkiye'de Afrika'nın nabzının yıllık düzeyde tutulduğu ilk çalışma olan kitabın alana ilgi duyan herkesin istifade edeceği önemli bir kaynak olması hedefleniyor.

Dört bölümden oluşan Afrika Yıllığı 2021'in ilk bölümünde Afrika ülkelerindeki siyaset, güvenlik ve sınır sorunları gibi alanlarda yaşanan önemli gelişmeler ele alınıyor. Yıllığın ikinci bölümünde kıtadaki önemli ekonomik gelişmelere dikkat çekilirken üçüncü bölümünde ise kıtanın önemli bazı küresel güçlerle ilişkileri üzerinde duruluyor.

Yıllığın son bölümü, Türkiye-Afrika ilişkilerine ayrılmış durumda. Bu bölümde ki makalelerde Türkiye'nin Afrika politikası farklı boyutlarıyla inceleniyor.

YTB'nin Afrika'ya yönelik faaliyetleri

YTB'nin hem Türkiye Bursları ve Türkiye Mezunları gibi bilinirliği yüksek markaları hem de kültürel hareketlilik gibi iş birliği programları Afrika'yla bağların güçlendiği bu süreçte öne çıkmış bulunuyor.

YTB'nin Afrika kıtasına yönelik faaliyetleri çerçevesinde yaklaşık 4 bin 200 Afrikalı öğrenci Türkiye'de eğitim alırken mezun olan öğrenciler 12 Afrika ülkesinde kurdukları 13 mezun derneğiyle kendi aralarındaki irtibatı istikrarlı bir şekilde sürdürüyor.

Afrikalı Türkiye Mezunları, bir yandan Türkiye'de edindikleri bilgi ve tecrübeleri kendi ülkelerinin kalkınma sürecinde kullanırken bir yandan da Türkiye ile kendi ülkeleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlıyor.

2017 yılından bu yana 15 Afrika ülkesinde “23 Mezun Buluşması” düzenleyen YTB, Kamu Görevlisi ve Akademisyenlere Yönelik Türkçe İletişim Programı (KATİP) ve Afrika Medya Temsilcileri Eğitim Programı (AFMED) gibi faaliyetlerle Afrika'ya yönelik çalışmalarının yelpazesini genişletiyor.