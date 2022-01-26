Kızak Şenliği'nde renkli görüntüler ortaya çıktı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bu yıl ilk defa Kızak Şenliği düzenlendi. Düzenlenen şenlikte turşu yeme, halat çekme, kardan adam, kızak yarışmaları yapıldı ve renkli görüntüler ortaya çıktı.

Çubuk Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen 'Kızak Şenliği'ne aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi katıldı. Çubuk-2 Barajı'nda yapılan şenlikte, katılımcılara sucuk ekmek, turşu, turşu suyu, çay ve pamuk şeker ikram edildi. Şenlikte turşu yeme, halat çekme, kardan adam ve kızak yarışmaları düzenlendi. Özellikle kızak yarışmasına katılanlar, kaymanın keyfini çıkardı. Eğlenceli yarışma sonrası dereceye girenlere ödüller verildi.

Kartopu savaşına katılan çocuk, genç, yaşlı yüzlerce kişi karın keyfini doyasıya yaşadı. Kızak şenliğinin çocuklara yarıyıl hediyesi niteliğinde düzenlendiğini söyleyen Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, “Hasret kaldığımız ve beklediğimiz kar bir haftadır yağıyor. Biz de bunu fırsata çevirerek, çocuklarımızın ara tatilde güzel vakit geçirmesini sağlayalım istedik. Bu sebeple burada kızak etkinliği düzenliyoruz” dedi.