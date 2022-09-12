Kızılay Başkanı Kerem Kınık: "Dünyanın Pakistan'a ilgisi yetersiz"

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, selin vurduğu Pakistan'da yürütülen yardım çalışmalarını yerinde inceleyerek, "Dünya bu felakete Pakistan'a karşı duyarsız" dedi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Kabil Nehri'nin aşırı yağışlar sonucu yükselerek Pakistan'ın sular atlında kalması sonucu bölgede incelemelerde bulundu.

Türk Kızılay, afetin ilk anından itibaren sel felaketinin yaralarını sarmak için bu zamana kadar demir yolu ile 100 tonluk, kara yolu ile de 25 tonluk insani yardım malzemesini selden en çok etkilenen Belucistan'a ulaştırdı.

"40 milyona yakın insan selden etkilendi"

Afet bölgesinde son durumla ilgili incelemeler yapan Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, “İndus Nehri taşmış ve yanındaki tüm tarımsal alanları ve yerleşim alanlarını içine almış durumda. İnsanlar İndus Nehri'nin taşmasını önlemek amacıyla yapılan bentlerin üstüne çıkmış durumda. Daha önce aşağı yukarı 4-5 metre derinlikte olan bu suyun altında yerleşim birimleri vardı. Oralar da tamamen sular altında kalmış durumda. 2 milyona yakın ev yıkıldı. 40 milyona yakın insan selden etkilendi. Yaklaşık 10 milyon insanın evsiz kaldığı tahmin ediliyor. Bin 400 insan hayatını kaybetti, 12 bin insan yaralandı ve 1 milyona yakın hayvan telef oldu. 22 bin okul yıkıldı. Geriye kalan 5 bin 500 civarındaki okula da insanlar sığınmış durumdalar. Öğrenciler okullara gidemiyor. 300'e yakın köprü yıkıldı” diye konuştu.

“Buradaki yardımlarımızı arttırmak durumundayız”

İnsanların temiz içme suyu bulamadığı için sel sularını içme suyu olarak kullanmak durumunda kaldığını ve sıtma, kolera gibi salgın hastalıkların yayıldığını belirten Kerem Kınık, “Bizler Kızılay olarak kardeşlerimize elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. AFAD ve Sivil Toplum Kuruluşlarımızla birlikte yardımlarımızı buradaki insanlara ulaştırmaya gayret ediyoruz. İlk etapta yiyecek, temiz içme suyu, barınma, sağlık ihtiyaçları var. Şu an gerçekten dünyadan uzatılan yardımlar yok mesabesinde denilebilir. Buradaki yardımlarımızı arttırmak durumundayız. Kardeşlerimizle omuz omuza dayanışmak durumundayız. Pakistan ve Türkiye tarihte hep birbirinin yanında bulundu. Kardeşlerimiz İstiklal Harbinde, 1. Cihan Harbinde bize destekte bulundular. Şimdi de bizim onlara destek olmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.