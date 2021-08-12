Kızılay, Batı Karadeniz'de 300 afet uzmanı ve gönüllüsü ile çalışmalarını sürdürüyor

Batı Karadeniz'de meydana gelen sel felaketinin ardından Kızılay, Sinop, Bartın ve Kastamonu'da 300 afet uzmanı ve gönüllüsü ile yardım çalışmalarını sürdürüyor. Gün boyunca selden etkilenen vatandaşlara su dağıtan Kızılay, sıcak yemek ve ikramlık dağıtımlarına devam ediyor.

Batı Karadeniz'de meydana gelen selin en çok etkilediği Sinop'un Ayancık, Bartın'ın Ulus ve Kastamonu'nun Bozkurt ilçelerinde mağdur olan vatandaşların beslenme ihtiyaçlarını karşılayan Kızılay, afet uzmanları ve gönüllülerinden oluşan 300 kişilik ekip ve 45 aracıyla sahada görev yapıyor. Kızılay 5000'er kişilik 2 mobil mutfak aracını da selzedelerin hizmetine sundu. Üç öğün sıcak yemeğin yanı sıra kumanya, su ve içecek yardımlarıyla da selzedelere destek olan Kızılay'ın çalışmalarını Genel Başkan Dr. Kerem Kınık ve Genel Müdür Dr. İbrahim Altan yerinden koordine ediyor. Selin en fazla etkilediği yer olan Kastamonu Bozkurt'ta çalışmaları inceleyen Dr. Kerem Kınık, bölgedeki durumla ilgili şu bilgileri verdi: “3 ilimizde etkilenen tüm ilçelerimizde mobil aşevlerimizi kurduk, yemeklerimizi çıkarttık. Kumanyalarımızı etkilenen vatandaşlarımıza ve çalışan uzmanlara yönlendiriyoruz. Diğer taraftan tahliyeler gerçekleştirildi. Etkilenen vatandaşlarımızı, Kredi Yurtlar Kurumumuzun yurtlarına, otellere ve kamu misafirhanelerine aldık. Oralarda da beslenme hizmetlerini vermeye çalışıyoruz. Büyük bir travma olduğu için, özellikle çocuklar çok etkilendiği için Aile Bakanlığımızın ekipleri ile beraber psikososyal ekiplerimiz de sahada vatandaşlarımıza bu anlamda da destek veriyorlar. Diğer taraftan etkilenen bölgelere yoğun bir bağış ve yardım da geliyor. Bu çok güzel bir dayanışma.”

Kızılay'ın tırlar ile birlikte sürekli su tedariki yaptığını belirten Kınık, “Kredi Yurtlar Kurumu gibi deposu olan yerlere de tankerlerle su taşıyoruz. Vatandaşlarımızın yakınları aranırken, bekleyen vatandaşlarımızın desteklenmesi gerekiyor, onları destekliyoruz. Biz 72 saat arama ve kurtarmaya odaklanacağız. Akabinde tekrar toparlanma, iyileştirme ve afetin bir gün öncesine dönmek için devletimizin vereceği desteğe milletimizle beraber dayanışarak biz de omuz vereceğiz” diye konuştu.

Kınık ayrıca bölgede riskin devam ettiğini söyleyerek “72 saat çok çok önemli. Bu süre zarfında özellikle bölgeye yardıma gelmeye çalışan vatandaşlarımız ve sivil toplum kuruluşlarının kesinlikle AFAD ile koordine olması gerekiyor. Çünkü özellikle ilçeler arasındaki yollarda ciddi riskler, heyelan riskleri, çökme riskleri var. Yollarda özellikle vadilerin geçiş noktalarında asfalt yukarıdan sağlıklı gibi görünse de altı tamamen bölünmüş durumda. Dolayısıyla yollarda uyarıcı levhalarda olsa burada karanlık noktalarda elektriğin de olmadığı düşünüldüğünde ciddi riskler var. Burada vatandaşların özellikle işi olmayanların bu bölgede bulunmaması gerekiyor. Bölgenin boşaltılması gerekiyor“ şeklinde uyarıda bulundu.