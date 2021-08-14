Kızılay Batı Karadeniz'de yaraları sarıyor

Batı Karadeniz'de meydana gelen sel felaketinin ardından Kızılay, Sinop, Bartın ve Kastamonu'da 684 afet uzmanı ve gönüllüsü ile yardım çalışmalarını sürdürüyor. Selden etkilenen vatandaşlara gün boyunca su, sıcak yemek ve ikramlık dağıtımı yapan Kızılay, psikososyal destek çalışmalarını da yürütüyor.

Kızılay sel felaketinin ilk dakikalarından itibaren harekete geçti. Batı Karadeniz bölgesini etkisi altına alan yağış sonrası Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta oluşan sel ve su baskınları sebebiyle etkilenen vatandaşlarımıza yardım için afetin ilk dakikalarında bölgeye intikal etmek üzere yola çıktı. Sinop Ayancık, Bartın Ulus ve Kastamonu Bozkurt'a Kızılay afet uzmanları ve gönüllüler görevlendirildi.

Kızılay şimdiye kadar 66 inden fazla kişiye insani yardım ulaştırdı. Çalışmalara şimdiye kadar toplam 398 profesyonel afet uzmanı, 286 gönüllü katıldı. 9 ikram aracı ve 47 operasyon aracı bölgede destek vermeye devam ediyor. 42 bin'den fazla kişiye sıcak yemek dağıtıldı, 23 bin'den fazla kumanya ile beslenme hizmeti verdi. Kızılay toplam 34 bin'den fazla ikramlık malzeme ve 460 bin litreden fazla temiz su dağıtımı gerçekleştirdi.

Kızılay 684 kişilik afet uzmanı ve gönüllüsüyle beslenme hizmeti veriyor.

Kızılay mağdur olan vatandaşlar için afet uzmanları, gönüllüleri ve şubeleriyle selin en çok etkilediği Sinop'un Ayancık ilçesi, Bartın'ın Ulus ilçesi ve Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde ihtiyaçları karşılıyor. Kızılay, Kastamonu'daki vatandaşlar için de Ankara ve Düzce'den 5000'er kişilik mobil mutfak araçlarını selzedelerin hizmetine sundu. Selin meydana geldiği saatlerden bu yana 684 kişilik ekiple çalışmalar devam ediyor. Kızılay, gerek evlerinde kalıp mutfakları ve yiyecekleri sel sularına kapılan, gerekse tahliye edilen kişilere sıcak yemek vermeye başladı. Günde üç öğün sıcak yemeğin yanı sıra kumanya ve içecek gibi yardımlarıyla da selzedelere destek olan Kızılay, tüm imkanlarıyla yaraları sarıyor.

Kızılay'ın psikososyal destek ekipleri Sahada

Meydana gelen afetin büyüklüğü sebebiyle bölge halkı büyük bir travma ile karşı karşıya. Özellikle çocuklar bu travmadan en fazla etkilenen kırılgan grubu oluşturuyor. Kızılay'ın psikososyal destek ekipleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri ile koordine bir şekilde sahada afetzedelere destek veriyorlar.