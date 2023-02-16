Kızılay deprem bölgesine Mobil Sağlık araçları gönderiyor

7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından deprem bölgesine 6 adet Mobil Sağlık aracı gönderiyor. Mobil Sağlık araçları özellikle sağlık erişiminde sıkıntı yaşayan kırsal kesimlerdeki vatandaşlara hizmet edecek.

Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor. 10 ilde yıkıma neden olan depremin oluşturduğu hasarın onarımı sürerken Kızılay, hastaneye ulaşma imkanı olmayan kırsal kesimde yaşayan vatandaşlar için birinci basamak sağlık hizmeti sunmak üzere sağlık ekiplerini ve 6 adet Mobil Sağlık aracını bölgeye gönderiyor. İki hekim, bir hemşire, bir psikolog ve bir röntgen teknisyeni bulunacak araçların içerisinde muayene, kan tahlilleri, röntgen, EKG, solunum fonksiyon testi yapılabilecek. Kızılay, Mobil Sağlık araçlarının yanı sıra mobil diş kliğini de hizmete sunacak. Diş hastanelerine erişimi olamayan afetzedelere acil durumlarda hizmet verecek. Süreç içerisinde gönüllü diş hekimlerinin katkıları ile bu hizmetin de yaygınlaştırılması planlanıyor.

Türk Kızılayı Etimesgut Yerleşkesinden Mobil Sağlık araçlarını bölgeye uğurlayan Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Sağlık alanında baştan beri Sağlık Bakanlığıyla koordinasyon halinde hizmetlerine devam ettiklerini söyledi.

“Bu araçlar röntgen çekebiliyor ve küçük müdahaleler yapabiliyor”

6 adet Mobil Sağlık aracı hazırladıklarını ve bunlardan birinin Kahramanmaraş'ta konuşlandırılacağını ifade eden Yılmaz, “Üç poliklinik odasından oluşan bir multi kliniğimiz Kahramanmaraş'ta Türk hava mevkiine konuşlanıyor. Bugün de sahada da gördüğümüz ve bakanlığımızla yaptığımız istişareler sonucunda da bir ihtiyaç olarak tespit ettiğimiz Mobil Sağlık araçlarımızı sahaya göndermek üzere buradayız. Altı adet mobil sağlık aracı hazırladık. Bu mobil sağlık araçlarının içinde masası var. Röntgen çekilebiliyor ufak tefek tetkikler yapılabiliyor, küçük müdahaleler yapılabiliyor. Biliyoruz ki orada hastanelerimiz yaralılarla dolup taşıyor ama bir taraftan da köydeki bir Ayşe teyzemiz tansiyon ilacımı içeride bıraktım. Şimdi de zamanı değil deyip hastaneye gitmek istemeyebiliyor ya da ulaşımda sıkıntılar olabiliyor. Biz mobil araçlar vasıtasıyla her yere ulaşabilmenin aslında bir çabasını vermeye çalışacağız” şeklinde konuştu.

“Salgın hastalıklarını açığa çıkmaması için de alınabilecek önlemler var”

Araçlarda gönüllü doktor, hemşire ve psikologların görev yapacağını söyleyerek çevre sağlığına dikkati çeken Yılmaz, ”Burada gönüllü doktorlarımız, hemşirelerimiz ve psikologlarımız görev yapacaklar. Her altı aracın içinde bir adet hekim, bir hemşire, bir psikolog, dörtgen teknisyeni ve beraberinde bir halk sağlığı uzmanımız olacak. Biliyoruz ki çevre sağlığı da çok önemli. Salgın hastalıklarını açığa çıkmaması için de alınabilecek önlemler var. Mutlaka onların tespiti için çalışacaklar” ifadelerine yer verdi.