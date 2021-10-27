Kızılay Güven Anıtı'nın restorasyonu için düğmeye basıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in sembolü haline dönüşen tarihi ve kültürel değerleri gün yüzüne çıkarmak için çalışıyor. Yapılan protokolle Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nin finansal desteğinde Güven Anıtı'nın restorasyon çalışmaları başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 1934 yılında Avusturyalı sanatçı Anton Hanak tarafından başlanan ve Salzburglu Josef Thorak tarafından yapımı tamamlanan Güven Anıtı'nın restore edilmesi için Başkent Organize Sanayi Bölgesi ile iş birliği protokolü imzaladı. Restorasyon çalışmaları kapsamında anıt ve çevresinin eksik taşları tamamlanarak, taş üzerinde kumlama yöntemi ile temizleme yapılacak. Çatlak kısımların doldurularak taş konsodilasyonun yapılacağı çalışmalarla anıt aslına uygun olarak restore edilecek.

Tarihi dokuya zarar vermeden titizlikle restore edilecek anıtın Güvenpark'ın sembolü olmaya devam edeceğini ve yeni bir görünüme kavuşacağını belirten Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, “Kent belleğinde önemli yeri olan ve 1935 yılında yapımı tamamlanan Güven Anıtı'nın restorasyon çalışmalarına başlamış bulunuyoruz. Güven Anıtı'nın restorasyon çalışmalarına yönelik tüm bilimsel teknik raporları hazırladık. Sit alanı olduğu için koruma kurullarından geçirdik. Bu çalışmamızı da Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nin öncülüğünde devam ettiriyoruz. Amacımız, cumhuriyet tarihinin yok olmaya yüz tutan önemli eserlerinden birisini daha özgün kimliğiyle kentimize kazandırmak. Böylece Ankara'mızı vasat bir kent olmaktan kurtararak kimlikli bir kent haline dönüştürmek” dedi.

Restorasyon çalışmalarının tüm maliyetini kentlilik ve tarih bilinciyle karşılayacaklarını açıklayan Başkent Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Şadi Türk ise şunları söyledi:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kültürel çalışmalarına katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Tarihi mirasların korunmasının sadece belediyelerce ve kamu kurumlarınca yapılmasının doğru olmadığını, bütün sivil toplum örgütleri ile ekonomik ve sosyal örgütlerin de buna destek vermesi gerektiğine inanıyoruz. Bu anlayışla tavır koyduğumuz için bu projede olmak ayrıca bizi mutlu ediyor. Kızılay Meydanı'nı yeniden öne çıkararak bu projeyi tamamladığımızda çok güzel bir anı bırakacağız. Yaşadığımız şehri hep birlikte ayağa kaldıracağız. Ankara'nın değerlerinin ön plana çıkarılması ve şehrin dokusunun yeniden yaşatılmasını sağlayarak, el birliğiyle bunu ortaya çıkaracağımız için belediyemize teşekkür ediyorum.”

Başlatılan restorasyon çalışmaları için Kızılay Güvenpark'ta bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını ifade eden Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanlarından Latif Özen, “Ankara'daki anıtların koruma ve konservasyon projesini ben hazırladım. Büyükşehir Belediyesi uygulamaya geçirme aşamasında. İlk olarak Ulus Anıtı bitti, şimdi de Güvenpark'taki Güven Anıtı için çalışmalar başlamak üzere. Ankara'yı simgeleyen yapılardır bu anıtlar. Aslına uygun olarak restore edilmesi gerekiyordu. Bu da artık gerçekleşiyor” dedi.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Murat Cura ise restorasyon çalışmalarına destek vereceklerini belirterek, “Çalışmanın pratik olarak yürütülmesini ben ve öğrencilerim birlikte gerçekleştireceğiz. Büyükşehir Belediyesi ile aramızda bir protokol imzaladık. Anıt üzerinde deformasyonlar oluşmuş. Bunlarla ilgili birinci hedefimiz, öğrencileri yetiştirmek ve doğru işleri onlara öğretirken de insanlara iyi örnek olabilmek. Çalışmanın sonunda yaptıklarımızı daha iyi anlatabileceğiz” dedi.