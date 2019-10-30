Kızılay Haftası etkinliğinde çocuklar gönüllerince eğlendi

Türk Kızılayı'nın Etimesgut yerleşkesinde Kızılay Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte çocuklar hem eğlendi hem de kurumun faaliyetleri hakkında bilgi sahibi oldu.

29 Ekim-4 Kasım Kızılay Haftası dolayısıyla Türk Kızılayı'nın Etimesgut yerleşkesinde ‘Kızılay Haftası Sokağı'nın açılışı yapıldı. Her yaştan pek çok çocuk etkinlik alanında hem eğlendi hem de gönüllü Kızılay yetkililerinden eğitim aldı. Etkinlik boyunca Türk Kızılay Genel Müdürü Kerem Kınık, çocuklarla tek tek ilgilenerek, yağ satarım bal satarım oynadı.

Etkinlik, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları adına saygı duruşu ve ardından okunan İstiklal Marşı'yla başladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk Kızılayı çadırında yaşadığı bir anının kısa filminin izletilmesinin ardından söz ve müziği Kınık'a ait olan TRT Çocuk Korosu'nun seslendirdiği marşlar çalındı. Marşlara eşlik eden Kınık, 151'inci yaşını kutlayan Türk Kızılayı'nın faaliyetlerinden bahsetti. Kınık, yardımlaşmanın önemini vurgulayarak, “Bir hafta boyunca bu 151 yaşındaki merhamet çınarını, iyiliğin amiral gemisini, Türk Kızılayı'nı hep birlikte tanımaya, anlamaya, anlatmaya çalışacağız. Aslında bu iyilik nehri çok uzun zamanlardan beri akıyor. Milletimizin var olduğu anlardan itibaren ona eşlik etmiş; güzel günlerine, sıkıntılı günlerine eşlik etmiş bir merhamet çınarı. Tamamen onun gönüllülüğüyle, onun desteğiyle ayakta duran ve uzattığı dallarıyla dünyayı kuşatan, kim olduğuna bakmaksızın el uzatan, doğruları haykıran, insanlığın onurunu korumaya çalışan bu merhamet çınarının sizlerle beraber var. Bugün buralarda merhamet çınarının emanetini bizler yürütüyoruz ama pek yakın gelecekte sizlere teslim edeceğiz. Onun için Kızılayımızın ne işler yaptığını hep beraber öğreneceğiz. Bugün sokağımızda faaliyetlerimizi sizlere tanıtmaya çalışacağız. Sizlerin yaptığı faaliyetlerinizi buralarda sergileyeceğiz. Dayanışmayı, yardımlaşmayı, başkasının derdiyle dertlenmeyi, zor duruma düşenin elinden tutup kaldırmayı, yaratılanı yaratandan ötürü sevmeyi öğreneceğiz. Bizler asil bir milletin evlatlarıyız. Bu asil millet yüz yıllar boyunca başı dara düşenin yanında oldu. Kızılaycılık, beşikte başlar mezarda da devam eder. Kızılayımızın bayrağını aldınız, Kızılayımızın marşını söylediniz, Kızılayımızın sokağına girdiniz artık hepiniz Kızılaycısınız. Bundan sonra hepiniz Kızılay'ın elçilerisiniz. Ailenize Kızılay'ın değerlerini, ilkelerini sizler anlatacaksınız. Biz sizlerle beraber varız ve güçlüyüz. Kızılaycılık bir yaşam biçimidir” ifadelerini kullandı.

Türk Kızılayı'nın faaliyetlerini görmeye geldiğini söyleyen Furkan Efe Ulusoy, “Türk Kızılayı'nı görmeye geldim. Önemli bir hafta. 29 Ekim-4 Kasım arası Kızılay Haftası ve çok güzel etkinlikler var, bu etkinlikleri görmek için buradayız. Burada Atatürk'ün Türk Kızılayı'nı kurduğunu öğrendim. 18 yaşından sonra haftada bir kez kan vereceğim inşallah” dedi.

Etkinlik boyunca diğer okullardan gelen yaşıtlarıyla tanışıp, birlikte vakit geçirdiklerini söyleyen İclal Çiçek, çok güzel marşlar öğrendiğini aktardı. Çiçek, “Gazete çıkarttırttılar bize. Çok güzel marşlar öğrendik burada. Başka okullardan gelen arkadaşlarımızla tanıştık. Türk Kızılayı Sokağı'nı gezdik. Çok güzel etkinlikler vardı. Çok bilinçlendik. Kızılay'a yardım etmemiz gerektiğini öğrendik” ifadelerini kullandı.

Mehmet Ali Kuru, güzel oyunlar oynadığını belirterek, “Burada çok güzel şeyler öğreniyoruz. Yardım etmek gerekiyormuş. Kan bağışlamak gerekiyormuş. Güzel oyunlar oynadım” diye konuştu.