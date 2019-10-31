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Kızılay Haftası'nda miniklerden anlamlı etkinlik

Pursaklar Belediyesine bağlı Nezaket Okulları’ndaki minik öğrenciler ‘‘Kızılay Haftası"nı kutladı.

Pursaklar Belediyesine bağlı Nezaket Okulları'ndaki minik öğrenciler ‘‘Kızılay Haftası"nı kutladı.


Çocukların kültürel, sosyal ve sanatsal gelişimlerini artırma odaklı çalışmalarıyla örnek teşkil eden Pursaklar Belediyesi, her yıl 29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası dolayısıyla Nezaket Okulu'nda renkli bir etkinlik düzenledi. Çeşitli aktivitelerin yapıldığı özel günde minikler için dekore edilen ilk yardım merkezinde ilk yardım eğitimi verilerek, kan bağışının önemi hakkında bilgilendirme yapıldı. Minikler, doktor, hemşire, hasta, aşçı gibi rollere bürünerek Kızılay'ın herkese her koşulda yardıma koştuğunu anlatan bir gösteri yaptılar. Bir afet sonrasında yaşananların sergilendiği etkinlikte yaralıları ve doktorları canlandıran öğrenciler, keyifli vakit geçirerek hem eğlendi hem de öğrendi.


Nezaket Okulu eğitmenleri, etkinlikle kötü günlerde zorda kalanların en yakın dostu olan Kızılay'ı çocuklara anlatarak, Kızılay sevgisini aşılamayı amaçladıklarını ve farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını ifade ettiler.

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