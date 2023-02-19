Kızılay mobil sağlık araçları ilk gün 600'den fazla depremzedeye ulaştı

Kızılay, afetin hemen ardından kan temini ile başlattığı sağlık desteğini bölgeye gönderdiği mobil sağlık araçları ile sürdürüyor. Özellikle kırsal kesimde depremzedelerin birinci basamak sağlık hizmetleri alabilmeleri için gönderilen 6 mobil sağlık aracı, afet bölgesinde ilk gününde 627 depremzedeye ulaştı.

Tam donanımlı, içerisinde muayene, kan tahlilleri, röntgen, EKG, solunum fonksiyon testi yapılabilen mobil sağlık araçlarında, deneyimli gönüllü hekimler özellikle merkezlere ulaşamayan kırsal bölgedeki hastalara ulaşarak, muayenelerini yapmaya başladı. Araçlarda iki hekim, bir hemşire, bir psikolog ve bir röntgen teknisyeni bulunuyor. Araçlar, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Adıyaman ve Osmaniye'de gezici sağlık hizmeti veriyor.

Mobil diş kliniği de afetzedelerin hizmetinde

Mobil sağlık araçlarının yanı sıra mobil diş kliğini de hizmete sunan Kızılay, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde diş hastanelerine erişimi olamayan afetzedelere acil durumlarda hizmet veriyor. Süreç içerisinde gönüllü diş hekimlerinin katkıları ile bu hizmetin de yaygınlaştırılması planlanıyor.

Afetzedelerin her türlü ihtiyacının karşılanması için seferber olan Kızılay beslenme hizmetlerinin yanı sıra yardım dağıtımları, psikososyal destek hizmetleri ve mobil sağlık araçları ile destekleyici rolünü sürdürüyor. Sağlık Bakanlığı koordinesinde yürüteceği birinci basamak sağlık hizmetlerinde mobil sağlık araçları ile özellikle köylerdeki depremzede vatandaşlarımıza hizmet verecek.

Mobil sağlık araçlarının konumları şu şekilde bulunuyor

Kahramanmaraş'ta Piazza AVM açık alanı, Hatay'da Millet Bahçesi, Adıyaman'da Şambayat Köyü, Malatya'da Botaş 13. Çadır Kent, Osmaniye'de Arıcaklı Köyü, İnderesi Köyü, Savranlı Köyü, Gaziantep'te Sayburun Köyü, Altınova Köyü, Torunlar Köyü, İncegedik Köyü (Nurdağı).