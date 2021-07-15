Kızılay Rize'de selden etkilenen vatandaşlar için teyakkuzda

Rize'de dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinin ardından Kızılay bölgedeki selzedeler için harekete geçti. Ankara, Erzurum ve Elazığ Afet Müdahale Merkezine bağlı ekipleri hızla selin meydana geldiği bölgelere yönlendiren Kızılay, selden etkilenen vatandaşların yeme, içme ve temel ihtiyaçlarını gideriyor.

Rize'nin Güneysu ve Çayeli ilçeleriyle Merkez ilçesine bağlı Muradiye beldesinde etkili olan şiddetli sağanak yağışların sele dönüştüğü haberini alan Kızılay, ekiplerini hızla bölgeye sevk etti. Gelen son bilgilere göre 7 kişinin yaşamını yitirdiği ve kayıpların olduğu bölgede arama çalışmalarını sürdüren ekipler ve selden etkilenen vatandaşlar için Ankara, Erzurum ve Elazığ Afet Müdahale Merkezine bağlı personellerini Rize'ye yönlendiren Kızılay, mobil ikram araçları ile bölge halkının yeme, içme ve temel ihtiyaçlarına cevap veriyor. Rize, Trabzon ve çevre illerdeki Kızılay personelleri ve gönüllüleri de bölgede yardım faaliyetlerine destek veriyor.

İhtiyaç tespiti devam ediyor

Rize'deki gelişmeleri yakından takip eden afet müdahale ekipleri bir taraftan arama ve kurtarma çalışmalarına ve yolları kapalı olan köylerin yol açma çalışmalarına yardım ederken diğer taraftan ise bölgeye intikal ettirilen mobil aşevi ve ikram araçlarıyla selden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarını tek tek tespit ediyor. Afetin etkileri ortadan kalkıncaya kadar bölgede çalışmalarına devam edecek olan Kızılaycılar, maddi ve manevi destekleriyle selzedelerin yanında teyakkuzda durmayı sürdürüyor.