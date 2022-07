Kızılay vekaleten verilen kurbanları Et ve Süt Kurumu iş birliğinde dağıtacak

Kızılay ve Et ve Süt Kurumu arasında Kurban Bayramı'nda hazırlanan kurbanlıkların tedariki, kesimi, parçalanması ve ambalajlanmasına ilişkin bir protokol imzaladı. Ankara'nın Sincan ilçesindeki Et ve Süt Kurumuna ait kombinada gerçekleştirilen tanıtımda konuşan yetkililer, bu yıl 42 bin hisse kurban kesileceğini duyurdu. Protokol çerçevesinde Kızılay'a yapılan kurban bağışları Et ve Süt Kurumu tarafından temin edilerek konservelenip, Kızılay tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Yaklaşık 4 milyon ihtiyaç sahibi insana kurban bereketini taşımayı hedefleyen Kızılay, 800 gramlık 700 bin adet konserveyi de insanlara ulaştırmayı planlıyor.

“Bu sene de 42 bin hisse keseceğiz”

Tanıtım programında konuşan Kızılay Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, “Kurban konserveleri bizim Kızılay modelimizde 2007 yılından bu yana devam ediyor ve daha uzun süreli daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşmak adına büyük bir imkan sağlıyor. Bu süreci Et ve Süt Kurumumuz ile birlikte yürütüyoruz. Et ve Süt Kurumunun Sincan et kombinasındayız bugün. Hijyenik modern tesislerinde yapılan bir uygulama aslında. Bu sene de 42 bin hisse keseceğiz ülke genelinde. 6 bin büyükbaş hayvan Et ve Süt Kurumunun 8 ayrı ildeki kombinalarında kesimi gerçekleşecek. Daha sonra 4 farklı şehirde parçalama işlemi yapılacak ve Sakarya'da paketlemeye gidecek" diye konuştu.

Kurban kesim işlemlerinin nasıl gerçekleştirildiğini de aktaran Yılmaz, “Et ve kemikler birbirinden ayrılıyor ve parçalama işlemleri gerçekleştiriliyor. Bu ayrım sırasında etlerin bir kısmı kıyma, bir kısmı parça et yani kuşbaşı olacak şekilde ayrılıyor. Sonrasında bu tesiste önce kaynama kazanlarında yarım saat ön haşlama, arkasından belli bir miktar doldurma her biri 800 gramlık paketlerin içinde standart bir şekilde ayarlanıyor. Paketin içerisinde yüzde 70 et, yüzde 20 et suyu ve yüzde 10 yağ gibi çok standart bir şekilde hazırlanıyor ve kapakları kapatıldıktan sonra 2 buçuk saat çok yüksek ısıda sterilize ediliyor. Bu işlem konservelerin en az 2 buçuk sene raf ömrü olmasını sağlıyor” ifadelerini kullandı.

“En başta hijyenik güvenliğe dikkat ediyoruz"

Son olarak kurban bağışlarının nasıl yapılacağı hakkında bilgi veren Yılmaz, şunları söyledi:

“Bağış yapmanın yolları çeşitli, herkes kendine hangisi daha kolay geliyorsa onu kullanabilir. İnternet sitesinden vekaletini verip bağışını yapabilir ya da mobil aplikasyonu cep telefonuna indirebilir. İnternet bankacılığından yapabilir. Telefon tercih ediyorsa 168'i arayarak bu işlemi gerçekleştirebilir ya da şubelerimize giderek bağış işlemini gerçekleştirebilir. Yurt içi kurban bedelimiz 2 bin 475 TL olarak açıklanmış durumda. Kızılay olarak bu süreci çok önemli bir sorumluluk görüyoruz ve yaptığımız her türlü organizasyonda en başta hijyenik güvenliğe dikkat ediyoruz.”

Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan ise, “Gerek aşevimizde gerekse de olabilecek afetler için stok olarak saklıyoruz ve hızlı yemek yapımı için hemen konserveleri sevk ediyoruz. Afetten etkilenen vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Geçmiş olduğumuz iki yılda bu süreci işlettik. Afet olmasını kimse istemez ama afetler oluyor, bizler de tedbir olarak kurban etlerinden yapılan konserveleri afetlerde kullanıyoruz” diyerek, bağışçılardan kurban vekaletlerini en kısa sürede vermelerini istedi.

Kurbanlıkların alım konusuna açıklık getiren Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mustafa Kayhan, Kızılay ile 2007 yılından beri ortak protokol imzaladıklarını ve kurban hizmetlerinde aktif rol aldıklarını belirterek, “Hizmetimiz çiftlikte başlıyor. 2 ay öncesinden yaptığımız protokol gereği kendi çiftçilerimizin yetiştirdiği hayvanları, yerinde sağlık kontrolü yaparak onlardan satın alıyoruz. 2 ay boyunca bizim için besliyorlar. Bu süreçte hayvan sağlığı boyutuyla her yönüyle muayenelerini yapıyoruz. Kulak küpe numaralarını sistem teyit ediyoruz ve periyodik aralıklarla sağlık muayenelerini yapıyoruz. Bir diğer kriterimizde teknik kriter, o da Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği kurban vasfını taşıması gereken hayvanları seçiyoruz. Bunları Türk Kızılayı için çiftlikteki süreci beraber yönetiyoruz” dedi.

Çıkarılan ürünlerin Türk Gıda Kodeksi ve Mevzuatı'na uygun olarak yapıldığını belirten Kayhan şu ifadelere yer verdi:

“Taze et standardında koruyan Türk Gıda Kodeksi'ne ve Mevzuatı'na uygun son teknolojik imkanlarla hazırlanıyor ve vatandaşlarımızın sofrasına güvenle arz ediyoruz. Sofraya kadarki bütün süreç gıda mevzuatlarımız çerçevesinde veteriner hekimlerimiz kontrolünde yapılıyor. Kesim öncesi tekrar bir veteriner hekim muayenesi yapılıyor ve kesim sonrası da et muayenesi yapılıyor. Kesinlikle sağlığı tehdit eden bir hiçbir unsur tolere edilmiyor.”