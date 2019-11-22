Kızılay'da büyük dönüşüm

"Yüksel Yaya Bölgesi" olarak bilinen alanda kapsamlı çalışmalar yapan iki belediye, bölgeye bambaşka bir görünüm kazandırdı.

Yüksel Caddesi metro çıkışı tarafında yapılan büyük süs havuzunun yanı sıra bölgede ağaçlandırma ve bitkilendirme çalışması yapan Çankaya ve Ankara Büyükşehir Belediyeleri, Yüksel Caddesi'ndeki İnsan Hakları Anıtı çevresini ve kaidesini de yeniliyor. Yaya bölgesinde süren çalışmalarda Karanfil ve Konur sokaklara 36 yeni ağaç ve 3 bin adet çalı dikiminin yanı sıra dinlenme amaçlı 45 bank da Başkentlilerin hizmetine sunulmuş olacak.

Ankara'nın merkezi Kızılay bölgesini yeniden cazibe merkezi haline getirmek için kolları sıvayan iki belediye ilk etapta Sakarya, Selanik ve Tuna caddelerini yeniledi. Altyapı çalışmalarından zemin düzenlemesine, aydınlatma tesisatlarından yeraltı çöp konteynırlarına kadar birçok alanda çalışmalarını aralıksız sürdüren Çankaya Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gece gündüz Yüksel Caddesi ile Konur ve Karanfil sokakların renkli desenli asfalt serimi ve bazalt taş döşeme çalışmalarını tamamladı. Yenileme çalışmaları kapsamında Konur Sokak'a her biri 5 tonluk 3 adet yeraltı çöp konteynırı yerleştirildi. Bölgede Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. de aydınlatma tesisatını yenilemenin yanı sıra yeni aydınlatma direkleri döşedi.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin Yüksel Caddesi'ne yerleştirdiği matematik, fizik ve kimya formüllerini içeren taşlar vatandaşların beğenisini kazandı. Öğrencilere sayısal dersleri sevdirmeyi ve görsel olarak da akıllarda kalmasını amaçlayan çalışmada çift sayıların toplamı, trigonometri ve çok sayıda derse ait formüller yer alıyor.

Kızılay yeniden ilgi odağı olacak

Yılladır ihmal edilen ve gün geçtikçe sokaklarında yürünemez hale gelen Kızılay'ı Büyükşehir Belediyesi ile el ele, omuz omuza yeniden canlandırmaya başladıklarını ve bu ortak çalışmanın vatandaştan olumlu yansımaları olduğunu belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Çankaya Belediyesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi 25 yıl sonra ilk defa ortak hareket ediyor. Başkentin merkezinin yenilenmesi hem esnaf hem de vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Vatandaşlarımıza ferah, yaşanabilir alanlar oluşturmak için gecemizi gündüzümüze katıp çalışıyoruz. Çalışmalar tamamlandığında Kızılay yeniden cazibe merkezi olacak” diye konuştu.