Kızılay'da değişim devam ediyor

Kızılay'ın en büyük yaya bölgesi olarak bilinen Sakarya Caddesi'nde Büyükşehir Belediyesi ile Çankaya Belediyesi iş birliğiyle tamamlanan yenileme çalışmaları ile cadde yeni görünümüne kavuştu.

Başkentlilerden tam not alan yenileme çalışmalarının devamı niteliğinde Selanik ve Tuna Caddesi'nde de zemin ve peyzaj çalışmalarına başlandı.

Kızılay'ın değişen yüzü

Yenileme çalışmaları kapsamında, Selanik ve Tuna Caddeleri'ne geçici olarak döşenen kilit taşlar kaldırılırken, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri asfalt ve granit taş kaplama için çalışmalarını hızlandıracak. Bir ay içinde tamamlanması planlanan yenileme çalışmaları ile bu caddeler ile Sakarya Caddesi ile uyumlu hale getirilecek.

Konforlu yaya yolları

Kızılay bölgesinde devam eden peyzaj ve zemin yenileme çalışmaları Sakarya Bölgesi ile sınırlı kalmayacak. Elektrikle ilgili yürütülen mevcut altyapı ve tesisat çalışmalarının ardından Karanfil ve Konur Sokak ile Yüksel Caddesi'ni de kapsayacak şeklinde yenileme çalışmaları devam edecek. Daha konforlu ve güvenli yaya yollarına kavuşacak olan Başkentliler, çiçek ve ağaçların yer alacağı peyzaj çalışmaları ile de doğayla iç içe olacak.

Engelsiz bir Ankara için

Bir yandan cadde ve sokaklarda yenileme çalışmaları gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi bir yandan da ekonomik ömrünü tamamlayan ya da yıpranan engelli rampalarını yeniliyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından son olarak 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda bulunan engelli rampaları genişletilerek standartlara uygun hale getirildi.