İhlas Haber Ajansı

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Kızılay'da yılbaşı kutlamalarında güvenliği atlı ve köpekli polisler sağladı

Ankara’nın Kızılay semtinde 2022’ye dakikalar kala toplanan kalabalığın güvenliğini atlı ve köpekli polisler sağladı.

Ankara'nın Kızılay semtinde 2022'ye dakikalar kala toplanan kalabalığın güvenliğini atlı ve köpekli polisler sağladı.



Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne Bağlı Atlı Polis Grup Amirliği ile Köpek Eğitim Merkezi polisleri, Kızılay Meydanı'nın güvenliği sağladı. 2022'ye kısa bir zaman kala yoğunluğun yaşandığı Kızılay'da görev yapan atlı ve köpekli polisler, hem vatandaşların ilgi odağı oldu, hem de güvenliği sağladı.

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